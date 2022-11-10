 

Против актера Уоррена Битти выдвинули обвинение в сексуальном принуждении

10.11.2022, 21:25, Новости дня
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Жительница американского штата Луизиана Кристина Шарлотта Херш обвинила 85-летнего актера Уоррена Битти, известного по роли Клайда Бэрроу в классической кинокартине «Бонни и Клайд», в принуждении к действиям сексуального характера, которые он якобы совершил в 1973 году, информирует телеканал NBC.

По данным телеканала, Херш подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором обвинила артиста в злоупотреблении положением и статусом взрослого и кинозвезды в целях неоднократного склонения несовершеннолетнего лица к действиям сексуального характера», передает ТАСС.

Женщина требует подсчитать нанесенный ей ущерб и выплатить компенсацию. Херш заявила, что якобы познакомилась со звездой экрана на съемочной площадке. Мужчина вел с девочкой «разговоры о потере невинности». Позже отношения перешли в сексуальную плоскость, а девушка подверглась «эмоциональному, физическому и психологическому стрессу». Тогда актеру было 35 лет, а истице 14 лет.

В исковом заявлении имя артиста прямо не названо, но указа роль, которую он исполнил в одном из известных фильмов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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