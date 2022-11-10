Против актера Уоррена Битти выдвинули обвинение в сексуальном принуждении
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Жительница американского штата Луизиана Кристина Шарлотта Херш обвинила 85-летнего актера Уоррена Битти, известного по роли Клайда Бэрроу в классической кинокартине «Бонни и Клайд», в принуждении к действиям сексуального характера, которые он якобы совершил в 1973 году, информирует телеканал NBC.
По данным телеканала, Херш подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором обвинила артиста в злоупотреблении положением и статусом взрослого и кинозвезды в целях неоднократного склонения несовершеннолетнего лица к действиям сексуального характера», передает ТАСС.
Женщина требует подсчитать нанесенный ей ущерб и выплатить компенсацию. Херш заявила, что якобы познакомилась со звездой экрана на съемочной площадке. Мужчина вел с девочкой «разговоры о потере невинности». Позже отношения перешли в сексуальную плоскость, а девушка подверглась «эмоциональному, физическому и психологическому стрессу». Тогда актеру было 35 лет, а истице 14 лет.
В исковом заявлении имя артиста прямо не названо, но указа роль, которую он исполнил в одном из известных фильмов.
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