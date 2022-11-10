Театр Ермоловой дает уникальную возможность поставить собственный спектакль

У начинающих режиссеров, художников и сценаристов появилась возможность показать свои таланты на Основной сцене легендарного Театра Ермоловой в Москве. Опен-колл для приема заявок на участие в новом проекте под названием “ПРОЕКТ [1,5]” уже идет полным ходом. По итогам отбора театр представит пять команд, три из которых смогут выпустить спектакль в текущем театральном сезоне, а две — в начале следующего. Отметим, что на этапе подачи заявки желающие должны будут предоставить черновой вариант художественных эскизов, а также материал, который ляжет в основу спектакля.

Примечательно, что участникам будет предложена полная творческая свобода: выбор произведения для постановки и кастинг артистов труппы останется на усмотрение команды. Потому даже у самых смелых экспериментальных идей появится шанс перерасти в настоящий спектакль на большой сцене. Пожалуй, единственное ограничение состоит в том, что постановка должна идти не более полутора часов.

Спектакли участников попадут в репертуар Театра Ермоловой на полтора месяца. Если какая-либо постановка возымеет успех, то продолжит идти на постоянной основе, а если же нет — у команды останется уникальный опыт работы с большой формой и понимание, над чем еще следует поработать.

Узнать подробности проекта, ознакомиться с правилами и подать заявку можно на специальной странице официального сайта театра.