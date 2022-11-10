 

Звезда сериала “Дикий ангел” Наталья Орейро опубликовала “голые” фото

10.11.2022, 21:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Звезда сериала “Дикий ангел” Наталья Орейро часто публикует в своем блоге красочные фотосессии, для которых частенько меняет имидж. А для своей последней роли в сериале “Святая Эвита” она и вовсе перекрасилась в платиновый блонд. Кстати, премьера этого фильма состоялась в июле. 

А на днях 45-летняя уругвайская актриса опубликовала снимки, которые больше всего пока что восхитили полтора миллиона ее подписчиков. На фотографиях Наталья изображена абсолютно обнаженной, если не считать сапоги до колена с бахромой. Ими и заодно длинными волосами цвета воронова крыла она и прикрыла интимные места.

Наталия Орейро не только актриса, но и певица – в 2018 году она спела песню, специально написанную для Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Наталия исполнила зажигательную композицию United By Love сразу на трех языках – английском, испанском и русском.

В России у актрисы есть огромный фанклуб, и Наталия отвечает своим российским поклонникам взаимностью, приезжая сюда по поводу и без. А в марте 2019 года Орейро заявила о желании получить российское гражданство, летом 2020-го Наталья подала документы и скоро получила гражданство.

Как сложилась судьба актеров культового сериала “Дикий ангел”, читайте в специальном материале HELLO.RU.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11.22 / Злой рок или наказание? Внезапно умерший в своем доме известный артист пытался продать его за бесценок

08.07.22 / Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения

16.04.21 / Москва передаст Капотню Тамбову

18.01.22 / Мнение: Начальники охраны Большой Тройки

05.02.22 / Ученые предположили активность вулкана Везувий уже в ближайшем столетии

05.03.21 / Роспотребнадзор призвал мужчин не дарить подарки 8 марта

26.09.20 / Новым гендиректором театра Янки Купала назначен Сергей Кургинян

25.07.22 / Мнение: Свободный народ

22.05.21 / Прагматизм женщин-Тельцов очаровывает мужчин-Козерогов: мужчины каких знаков зодиака влюбляются в нас

20.09.22 / “Вызовите скорую”: бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика