Звезда сериала “Дикий ангел” Наталья Орейро опубликовала “голые” фото

Звезда сериала “Дикий ангел” Наталья Орейро часто публикует в своем блоге красочные фотосессии, для которых частенько меняет имидж. А для своей последней роли в сериале “Святая Эвита” она и вовсе перекрасилась в платиновый блонд. Кстати, премьера этого фильма состоялась в июле.

А на днях 45-летняя уругвайская актриса опубликовала снимки, которые больше всего пока что восхитили полтора миллиона ее подписчиков. На фотографиях Наталья изображена абсолютно обнаженной, если не считать сапоги до колена с бахромой. Ими и заодно длинными волосами цвета воронова крыла она и прикрыла интимные места.

Наталия Орейро не только актриса, но и певица – в 2018 году она спела песню, специально написанную для Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Наталия исполнила зажигательную композицию United By Love сразу на трех языках – английском, испанском и русском.

В России у актрисы есть огромный фанклуб, и Наталия отвечает своим российским поклонникам взаимностью, приезжая сюда по поводу и без. А в марте 2019 года Орейро заявила о желании получить российское гражданство, летом 2020-го Наталья подала документы и скоро получила гражданство.

Как сложилась судьба актеров культового сериала “Дикий ангел”, читайте в специальном материале HELLO.RU.