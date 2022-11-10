 

Мнение: «Моральный кодекс» + православие?

10.11.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Коммерсантъ» обнародовал краткое содержание Указа, в котором перечислены не только традиционные ценности, но и то, что представляет им угрозу.

К традиционным ценностям относятся:

• жизнь, достоинство, права и свободы человека;
• патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;
• высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд;
• приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;
• коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;
• историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, особая роль в их укреплении принадлежит православию, отмечается в указе.

Угрозу традиционным ценностям, как говорится в документе, представляют:

• деятельность экстремистских и террористических организаций;
• отдельные СМИ;
• действия США и других недружественных стран;
• иностранные НКО и некоторые организации и лица в России.

Почему-то вспомнился «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый в 1961 году XXII съездом КПСС.
Вот какие качества «строителя коммунизма» предусматривал этот документ:

Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.


Отсюда

Кто-нибудь может объяснить, в чем принципиальное отличие Основы госполитики по сохранению и укереплению «традиционных духовно-нравственных ценностей» от «Морального кодекса строителя коммунизма»? Только то, что в «Моральном кодексе» не было «особой роли православия»?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.22 / Иран и США близки к возобновлению ядерной сделки

25.10.21 / Собянин посоветовал москвичам во время нерабочих дней посетить Санкт-Петербург

11.03.21 / Русскоязычные СМИ о Китае

02.07.20 / Мнение: Нос красивой девушке Вере отрезало – и появился великий художник Вера Мухина

12.01.22 / Александр Гинцбург заявил, что “Спутник V” не нуждается в модификации под “Омикрон”

30.12.21 / Названы «тихие» признаки сахарного диабета

21.03.22 / СТС уменьшит показываемые в сериале «Кухня» порции

19.06.22 / Такер Карлсон предложил посадить съёмочную группу Стивена Колбера за «мятеж» в Капитолии

06.12.21 / Торчащие волосы, ошейник с шипами и лезвие на шее: какой выросла единственная дочь Ветлицкой

15.02.21 / Скандалы: Вячеслава Коновалова подвели скрепки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика