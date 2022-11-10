Мнение: «Моральный кодекс» + православие?
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
«Коммерсантъ» обнародовал краткое содержание Указа, в котором перечислены не только традиционные ценности, но и то, что представляет им угрозу.
К традиционным ценностям относятся:
• жизнь, достоинство, права и свободы человека;
• патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;
• высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд;
• приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;
• коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;
• историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.
Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, особая роль в их укреплении принадлежит православию, отмечается в указе.
Угрозу традиционным ценностям, как говорится в документе, представляют:
• деятельность экстремистских и террористических организаций;
• отдельные СМИ;
• действия США и других недружественных стран;
• иностранные НКО и некоторые организации и лица в России.
Почему-то вспомнился «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый в 1961 году XXII съездом КПСС.
Вот какие качества «строителя коммунизма» предусматривал этот документ:
Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.
Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.
Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.
Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.
Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.
Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.
Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.
Отсюда
Кто-нибудь может объяснить, в чем принципиальное отличие Основы госполитики по сохранению и укереплению «традиционных духовно-нравственных ценностей» от «Морального кодекса строителя коммунизма»? Только то, что в «Моральном кодексе» не было «особой роли православия»?
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Источник: Ирек Муртазин
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