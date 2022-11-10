Мнение: «Моральный кодекс» + православие?

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Коммерсантъ» обнародовал краткое содержание Указа, в котором перечислены не только традиционные ценности, но и то, что представляет им угрозу.

К традиционным ценностям относятся:

• жизнь, достоинство, права и свободы человека;

• патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу;

• высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд;

• приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость;

• коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение;

• историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, особая роль в их укреплении принадлежит православию, отмечается в указе.

Угрозу традиционным ценностям, как говорится в документе, представляют:

• деятельность экстремистских и террористических организаций;

• отдельные СМИ;

• действия США и других недружественных стран;

• иностранные НКО и некоторые организации и лица в России.

Почему-то вспомнился «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый в 1961 году XXII съездом КПСС.

Вот какие качества «строителя коммунизма» предусматривал этот документ:

Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного.

Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни.

Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов.

Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами.



Отсюда

Кто-нибудь может объяснить, в чем принципиальное отличие Основы госполитики по сохранению и укереплению «традиционных духовно-нравственных ценностей» от «Морального кодекса строителя коммунизма»? Только то, что в «Моральном кодексе» не было «особой роли православия»?

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