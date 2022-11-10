Умная Полинка – Личное мнение

Сегодня меня порадовала Полина Диброва. Оказывается, она давно планировала и наконец сделала себе грудь!

Вот какая красота получилась:



Фото: КП

Сначала Полина похудела, стала весить меньше 60, что при её конституции и росте просто прекрасно, но вот беда — грудь пообвисла.

Полина подошла к вопросу решительно. Все теперь радуются, как жена угодила мужу. Худенькая, стройненькая, но с большой грудью. Просто куколка и очарование.

«К сожалению, жир уходит со всех мест. Я вижу, что можно немного изменить ситуацию. И сделать свое женское «я» еще ярче», — цитирует куколку Комсомольская правда.

Задумчивый читатель спросит — а чего это она вообще вдруг решила худеть, а затем вставила в грудь импланты?

Как мне кажется, я знаю ответ. Пару лет назад дедушка Дибров перенёс инсульт. Все переживали, как он там, но муж Полины всё-таки оправился и не умер.

Его молодая жена посмотрела на это дело и решила подумать о будущем. Женщина она ещё в самом расцвете, а муж — ну, тоже в расцвете сил после инсульта.

Хорошая баба Полинка!

Не глупенькая, как думали многие. Испугалась за мужа, решила его порадовать напоследок своим внешним видом. Ну, или просто задумалась о будущем и прихорошилась — не знаю, чего у неё в голове.

Хвалю. Когда есть, за что — не жалко. Правильно, Полина, что сделала грудь.

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