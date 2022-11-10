Недалеко от Рубцовской набережной появилось новое общественное пространство

Московские власти постоянно занимаются благоустройством набережных, скверов, парков и бульваров, в результате чего у местных жителей появляются новые общественные пространства, идеально подходящие как для спокойного отдыха, так и для занятий спортом. Благо, городу в этом нелегком деле помогают инвесторы.

Очередная точка притяжения появилась недалеко от Рубцовской набережной. Общественно пространство стало продолжением уже благоустроенной пешеходной зоны, протянувшейся от Большой Почтовой улицы до прибрежной территории. Открыть новый сквер удалось за счет застройщика.

Разумеется, новая зеленая зона станет очень популярна ля жителей Басманного района Москвы. Особенно горожан порадуют детские игровые и спортивные площадки. Кроме того, через сквер можно будет пройти к ТПУ “Электрозаводская”, одноименной станции метро, а также к открывшемуся в этом году пешеходному мосту через Яузу.

“В продолжение уже благоустроенной пешеходной зоны от Большой Почтовой улицы до Рубцовской набережной появился сквер с детскими игровыми и спортивными площадками, а также местами отдыха для взрослых”,

– рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Глава столичного

Стройкомплекса подчеркнул, что новое общественное пространство развернулось на территории площадью 3,6 тысяч квадратных метров.

Чиновник также подчеркнул, что застройщик использовал точку притяжения и примыкающие территории с максимальной эффективностью для того, чтобы создать зону для комфортного отдыха местных жителей.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, благоустройством занимался инвестор AFI Development в рамках развития территории, прилегающей к ЖК “Резиденции архитекторов”. Чиновница пояснила, что девелопер направил на реализацию проекта порядка 39 миллионов рублей.

“В ходе первых трех этапов реализации ЖК «Резиденции архитекторов» девелопер ввел в эксплуатацию почти 116 тыс. кв. метров недвижимости. Сейчас ведется строительство около 22,8 тыс. “квадратов”, запланированных к вводу в начале 2023 года”, – заключила

Анастасия Пятова.