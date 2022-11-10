 

В Красноярском крае ребенок впал в кому из-за ошибки медиков

10.11.2022, 20:40, Разное
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В Канске Красноярского края школьника доставили в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Однако через некоторое время после лечения в стационаре мальчику стало хуже – он впал в кому. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Бабушка семилетнего пациента рассказала, что ей сообщили: у ее внука умер мозг. Она уверена, что диагноз поставлен неверный, так как он был вынесен лишь на основании электроэнцефалограммы. Как сообщает VSE42.RU, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.


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