 

Карандаш для губ, консилер и хайлайтер: три способа создать идеальный эффект «лук Купидона» на верхней губе

10.11.2022, 20:20, Разное
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“Лук Купидона” – это V-образный изгиб, который находится в центральной части верхней губы. Чем сильнее он выражен, тем более красиво выглядит рот. Эту деталь следует подчеркивать и усиливать с помощью макияжа, но не все женщины умеют это правильно делать. В статье мы расскажем о трех способах создания идеального эффекта “лук Купидона”.

Используйте консилер

Какую бы форму ни имела ваша верхняя губа, немного консилера усилит эффект “лук Купидона”. Чтобы изгиб выглядел более ярким, возьмите средство на тон светлее цвета вашей кожи.

Нанесите консилер на скошенную кисточку. Нарисуйте линию чуть выше очертания верхней губы. Она должна повторять по форме “лук Купидона”.

Возьмите карандаш для губ

Если вам нравится форма вашего изгиба верхней губы, то карандаш для губ – хорошее решение.

Выберите карандаш на один оттенок темнее, чем ваша помада или естественный цвет губ. Проведите линию чуть выше “лука Купидона”, повторяющую его форму. Затем растушуйте цвет по направлению к внутренней стороне губы.

Трюк с хайлайтером

Хайлайтер можно наносить не только на щеки, лоб и нос. Это средство отлично подходит для выделения “лука Купидона”.

Выберите хайлайтер такого же оттенка, что и цвет вашей кожи, но несколько ярче. Слегка обрамите им “лук Купидона”.

Если вам не нравится изгиб

Женщины не всегда довольны очертанием губ и формой “лука Купидона”. Существует несколько способов, которые помогут вам смягчить форму рта. Мы расскажем о них далее.

Размажьте тональный крем

Вы можете скрыть естественную линию изгиба с помощью тонального крема. Хорошо увлажните губы и нанесите на них это средство с помощью спонжа. Дайте ему застыть.

Затем возьмите контур для губ. С его помощью создайте желаемую линию рта и форму “лука Купидона”.

Смягчите форму губ помадой

Карандаш придает губам четкую и аккуратную форму. Но если вы недовольны формой рта, то необходимо размыть его контуры. С этой целью следует использовать матовую губную помаду. Подбирайте ее под цвет вашей кожи.

Уловка с консилером и карандашом для губ

Возьмите консилер на тон светлее вашей кожи. Нанесите его на верхнюю губу и “лук Купидона”. Растушуйте средство так, чтобы размыть контуры рта.

Теперь возьмите карандаш. Нарисуйте более мягкую форму верхней губы и “лука Купидона”. Этот трюк подходит для маскировки пухлых губ.

Заключение

Красивая форма “лука Купидона”делает лицо привлекательным. Умело используя макияж, вы можете ее выделить. Простые уловки также помогут вам скрыть этот изгиб, чтобы создать новые очертания губ.


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