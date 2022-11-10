 

Обнаружены гены, вызывающие “непослушность” волос

10.11.2022, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некоторые люди в современном мире сталкиваются с такой неприятной проблемой, как синдром непослушных волос. Такие волосы торчат во все стороны и пригладить их и создать аккуратную прическу бывает очень сложно. Ученые выяснили, что связана такая проблема может быть с генами.

Светлые и вьющиеся

Волосы с таким синдромом, по словам исследователей, обычно имеют светлый соломенный или серебристый цвет. Обычно это вьющиеся очень сухие и ломкие волосы. Из-за их внешнего вида их часто называют стеклянными волосами.

Услышав название «синдром непослушных волос», многие люди сразу же вспоминают Бориса Джонсона, бывшего главу Англии или Эйнштейна. Однако на самом деле людей с такими волосами в мире живет не так уж много. Поэтому крайне маловероятно, что Джонсон или Эйнштейн сталкивались с подобной проблемой.

Исследование этого редкого заболевания, о котором впервые написали в 70-х годах в одном из научных журналов, к сожалению, ранее никогда не проводилось. За 50 лет об этой проблеме непослушности волос упоминалось лишь в нескольких научных статьях. И то, в основном это были просто описания выявленных случаев.

Исследование ученых

Некоторое время назад ученые все же решили уделить внимание этой проблеме. Эксперты провели исследование с участием 11 детей с непослушными волосами. В результате ученые выяснили, что эффект непослушных волос возникает из-за мутации в трех генах, отвечающих за белки в волосяных фолликулах.

Результаты исследования, полученные экспертами, в последующем широко освещались в прессе. В результате стало известно гораздо больше семьей, где родители сталкивались с проблемой непослушных волос у своих детей. Это дало ученым возможность провести новое исследование с участием уже 100 детей.

Результаты

В результате эксперты подтвердили, что у 76 из 100 малышей проблема была связана с мутацией гена PADI3, а также двух других генов. Кроме того, ученые определили, что непослушные волосы относятся к рецессивной генетической характеристике. То есть, чтобы в семье родился ребенок с синдромом непослушных волос, оба родителя должны быть носителями мутировавших генов. При этом у самих родителей заболеванием может и не проявляться.

Синдром непослушных волос — заболевание неопасное, но при этом очень неприятное. Ведь для того чтобы сделать аккуратную прическу, людям с такой проблемой приходится тратить много сил и времени. И иногда все усилия оказываются напрасными. Ученые надеются, что их исследование в последующем поможет людям с таким синдромом решать свои проблемы с волосами гораздо более эффективно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.22 / Ценное чужое мнение: как меньше беспокоиться о том, что подумают другие, полюбить себя и стать увереннее

25.03.21 / Скандалы: Комендантский час от «Светланы

02.12.21 / Бывший оперативник ЦРУ разоблачил планы инопланетян, а также предсказал вспышку COVID еще несколько лет назад

13.08.21 / Джордж Сорос стал почетным профессором ВШЭ

02.04.22 / Мнение: Арифметика спецоперации

24.04.22 / Побочные жертвы санкций — российские грузовые суда не могут покинуть порты Франции

15.06.21 / Один наряд на все случаи жизни: королева Елизавета II отметила свое 95-летие на параде Trooping the Colour

09.09.21 / Как гнев “испепеляет” нашу личность: 5 злобных мыслей, которые особо “ядовиты” для человека

18.08.20 / Экономика: Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов

20.11.21 / Ученые из Германии назвали делающий человека бесстрашным гормон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика