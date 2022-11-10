Мэй Маск, Александра Даддарио и Нина Добрев на гала-вечере Фонда Гуггенхайма в Нью-Йорке

Минувшим вечером в Нью-Йорке в Музее Соломона Гуггенхайма прошел ежегодный гала-вечер Guggenheim International под эгидой бренда Dior. Мероприятие традиционно посетили звездные гости — модель и мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Мэй Маск, актрисы Нина Добрев и Александра Даддарио, один из самых востребованных американских художников Джефф Кунс и другие селебрити.

Мэй Маск

Практически все гости вышли на ковровую дорожку в нарядах Dior. Мэй Маск блистала в темно-синем атласном платье с высоким воротом, звезда “Белого лотоса” Александра Даддарио предпочла наряд кремового цвета с изысканной вышивкой, а Нина Добрев, наиболее известная по сериалу “Дневники вампира”, в свою очередь, появилась на мероприятии в вечернем платье с абстрактным принтом природных оттенков.

Отметим, что гала-вечер проводится для сбора средств, которые будут направлены американским музеям на поддержание всемирно известных выставок, образовательных программ и других инициатив в области изобразительного искусства.

Александра Даддарио Нина Добрев