 

Мэй Маск, Александра Даддарио и Нина Добрев на гала-вечере Фонда Гуггенхайма в Нью-Йорке

10.11.2022, 19:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минувшим вечером в Нью-Йорке в Музее Соломона Гуггенхайма прошел ежегодный гала-вечер Guggenheim International под эгидой бренда Dior. Мероприятие традиционно посетили звездные гости — модель и мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Мэй Маск, актрисы Нина Добрев и Александра Даддарио, один из самых востребованных американских художников Джефф Кунс и другие селебрити.

Мэй Маск

Практически все гости вышли на ковровую дорожку в нарядах Dior. Мэй Маск блистала в темно-синем атласном платье с высоким воротом, звезда “Белого лотоса” Александра Даддарио предпочла наряд кремового цвета с изысканной вышивкой, а Нина Добрев, наиболее известная по сериалу “Дневники вампира”, в свою очередь, появилась на мероприятии в вечернем платье с абстрактным принтом природных оттенков.

Отметим, что гала-вечер проводится для сбора средств, которые будут направлены американским музеям на поддержание всемирно известных выставок, образовательных программ и других инициатив в области изобразительного искусства.

Александра ДаддариоНина Добрев


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08.22 / За семь месяцев потребление энергии в России выросло на 1,9% в пересчете на годовые показатели

11.12.21 / Опровержение – Личное мнение

07.01.21 / «Это другое» – Цукерберг объяснил, почему Facebook не блокировал призывающих к насилию демократов в 2016 году

23.04.22 / Ученые выяснили, помогает ли сокращение потребления соли людям с сердечной недостаточностью

22.01.22 / “Не понимает, что говорит”: эксперт Корнилов о просчете призвавшего к антироссийским санкциям Зеленского

28.09.22 / Politico – украинский кризис ослабил позиции Франции и Германии в ЕС

09.03.22 / Молочные кухни Москвы обеспечены бесперебойным производством продуктов

29.09.20 / Министр культуры Мальты намерен лишить принца Джорджа подаренного ему зуба мегалодона

29.01.22 / Жесть собачья. 18+

09.09.22 / Роскачество: западные дезодоранты, поставляемые в Россию, усиливают запах пота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика