Первый трейлер фильма “Джон Уик 4” с Киану Ривзом

Компания Lionsgate опубликовала первый трейлер четвертого “Джона Уика”, где в главной роли мы вновь увидим Киану Ривза.

А компанию ему составят в том числе Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и не только. Действие будет происходить в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. И в прошлом году стало известно, что история не заканчивается: уже начата работа над пятой частью.

“Джон Уик 4” выходит в прокат 24 марта 2023 года. И это будет самая длинная лента во франшизе – об этом рассказал режиссер франщизы Чад Стахелски.