 

Первый трейлер фильма “Джон Уик 4” с Киану Ривзом

10.11.2022, 19:53, Разное
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Компания Lionsgate опубликовала первый трейлер четвертого “Джона Уика”, где в главной роли мы вновь увидим Киану Ривза.

А компанию ему составят в том числе Лоуренс Фишборн, Билл Скарсгард, Рина Саваяма, Донни Йен, Хироюки Санада и не только. Действие будет происходить в США, Японии, Иордании, Франции и Германии. И в прошлом году стало известно, что история не заканчивается: уже начата работа над пятой частью.

“Джон Уик 4” выходит в прокат 24 марта 2023 года. И это будет самая длинная лента во франшизе – об этом рассказал режиссер франщизы Чад Стахелски.


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