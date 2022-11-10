Гордится каждым килограммом: Наталья Фриске ответила хейтерам

Наталья Фриске ответила хейтерам, которые упрекали ее в излишнем весе. Певица не только не стесняется своей массы тела, но и гордится каждым килограммом.

Сестра умершей в 2015 году певицы Жанны Фриске в апреле текущего месяца стала мамой. Из-за переживаний о певице ее беременная сестра Наталья тогда не смогла выносить ребенка от второго мужа Сергея Вшивкова. Попытки родить ребенка в 2017 году оказались неудачными. В феврале текущего года общественности стало известно, что она беременна, а уже в апреле она родила дочь. Вместе с возлюбленным Александром Титовым они приняли решение назвать ее экзотичным именем Луна. Из-за беременности в ее организме произошли изменения, что привело к набору веса.

О том, что находится в положении, Наталья Фриске оригинально намекнула подписчикам своей страницы в одной из соцсетей. Селебрити разместила снимок, на котором предстала в образе сказочной феи. Теперь же, после того, как она выносила малышку, некоторые фолловеры стали упрекать артистку в том, что ее фигура стала далеко не идеальной. Однако звезда осадила хейтеров, ответив, что не стыдится своего веса. Никаких «бугров» о которых ей сообщают недоброжелатели, исполнительница не замечает. Кроме того, она не использует никаких фильтров или фотошопа, чтобы скрывать какие-либо недостатки внешности.

Более того, Наталья Фриске заявила, что гордится собой и любит каждый килограмм. Артистку поддерживает ее супруг, работающий мужским парикмахером. Несмотря на то, что пара рассталась еще до этого торжественного момента, из роддома ее встретил именно Титов. Мужчина снова назвал Наталью Фриске любимой, за что новоявленная мама одарила его страстным поцелуем.

Тем не менее, уже в июле блогерша призналась в сожалении о таком поступке. Далее она не желает снова быть вместе с отцом своей дочери, и саму девочку она будет воспитывать без Александра Титова.