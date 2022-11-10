Раки ошеломляют: мужчины 4 знаков зодиака становятся лучшими мужьями, но это проявляется далеко не сразу

Если вы верите в астрологию, то можете руководствоваться советами по поиску идеального мужа, согласно знаку зодиака. Некоторые мужчины могут на первый взгляд показаться «непригодными» для семейной жизни, но поверьте, что впоследствии вы убедитесь в обратном. Вот, о представителях каких знаков зодиака идет речь.

Близнецы

Мужчин этого знака зодиака ошибочно считают ветреными, неверными. На самом деле это не так. Они действительно любят общение с противоположным полом, однако дальше невинных бесед дело не доходит.

Можете быть уверены в том, что муж-Близнецы вам не изменит. Ему просто нравится общение и нравится быть в центре внимания. Кроме того, он достаточно труслив для того, чтобы решиться на реальную серьезную измену. Именно из таких мужчин нередко получаются «подкаблучники».

Рак

Представитель этого знака зодиака может показаться замкнутым и скрытным, «себе на уме». А еще он может неприятно удивить скупостью. Но это только пока он вас не знает. Когда Рак влюбляется и когда женщина становится членом его семьи, то он готов ради нее на все, на любые жертвы. Он щедр и на эмоции, и в материальном плане.

Раки принадлежат к категории тех мужчин, которые до конца стараются сохранить брак, что бы не произошло в отношениях. Они даже способны простить женам измену.

Весы

Такой мужчина веселый и романтичный. Он способен на широкие жесты, на те поступки, которые подкупают женщин. Редко какая девушка может устоять перед обаянием такого мужчины.

Весы, как и Близнецы, может общаться с разными девушками, но верность будет хранить только одной: той, которая покорила его сердце. Если у вас получилось женить на себе мужчину-Весы, то знайте, что он окружит вас любовью, заботой и вниманием на долгие годы. А если вы еще и понравились его маме, то он не расстанется с вами никогда и ни при каких обстоятельствах.

Скорпион

Этот мужчина невероятно притягателен для представительниц прекрасного пола. Неважно, как он выглядит: вокруг него всегда будет толпа женщин. Однако нужно понимать, что в плане связей Скорпион разборчив, по мелочам не разменивается, предпочитает серьезные отношения.

Если такой мужчина влюбляется, то бросается в омут с головой. Отношения с ним полны страсти. И эта страсть не угаснет никогда: при условии, что Скорпион не столкнется с предательством со стороны благоверной. Причем, речь идет не только об измене. Предательством такой мужчина может посчитать ситуацию, когда жена скооперировалась с кем-то против него, когда поддержала врагов. Такого Скорпион не прощает.