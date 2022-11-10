Положение Индии между Россией и Западом даёт ей шанс стать посредником в украинском конфликте

Индия могла бы стать реальным посредником между Москвой и Киевом в конфликте на Украине, предполагает швейцарский телеканал SRF. Страна давно занимает позицию между Россией и Западом и поддерживает партнёрские отношения с обеими сторонами. Так, у РФ она покупает оружие и нефть, а с США стратегически сблизилась в оборонительной борьбе против Китая. Впрочем, примет ли Украина Индию в качестве посредника — ещё вопрос.



AP

Индия, пятая по величине экономическая держава в мире, до сих пор практически не вмешивалась в конфликт на Украине, отмечает швейцарский телеканал SRF. Страна не участвовала ни в западных санкциях, ни в санкциях ООН против России.

Сейчас министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находится с визитом в Москве — и это оказалось достаточным поводом для американских СМИ, чтобы предположить, что Индия хочет зарекомендовать себя там в качестве якобы нейтрального мирного посредника в конфликте на Украине.

«То, что министр иностранных дел Индии Джайшанкар сейчас находится с визитом в Москве, не случайно, — говорит один из ведущих индийских аналитиков по вопросам внешней политики Раджа Мохан. — Визит был запланирован уже давно».

У Индии есть все шансы выступить в роли миротворца в конфликте на Украине, когда наступит подходящий момент, считает эксперт из Института политики Азиатского общества в Нью-Дели.

Министр иностранных дел Индии в Москве, однако, не проявил решимости. «Индия поддерживает возвращение к диалогу и дипломатии», — заявил он после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В то же время дипломат подчеркнул, что Индия на стороне мира.

Будет ли Индия в ближайшее время выступать в качестве прямого посредника, так сказать, нейтральной третьей силы, аналитик Мохан с уверенностью судить не берётся. Он не стал бы называть Индию нейтральной. В конце концов, Индия критикует Россию, по крайней мере, косвенно.

Однако правительство премьер-министра Нарендры Моди до сих пор избегало прямой критики в адрес России, отмечает швейцарский телеканал. Индийский эксперт по внешней политике объясняет это тем, что РФ является самым важным поставщиком оружия для Индии. Кроме того, Москва — это, прежде всего, очень важный поставщик нефти для страны.

Тем не менее отношения Индии с США, самым важным западным партнёром Украины, никогда не были такими близкими, как сейчас, рассуждает Мохан. Более 4,5 миллионов индийцев живут в США, и две страны также сблизились стратегически — в оборонительной борьбе против Китая.

США, вероятно, являются самым важным партнёром Индии, продолжает SRF. Но Индия не может просто так избавиться от своей давней военной зависимости от России.

У положения Индии между Россией и Западом есть своя традиция. В 1950-х и 1960-х годах субконтинент возглавил группу неприсоединившихся стран, которые искали третий путь во время холодной войны. При таком отношении Индия могла бы также рекомендовать себя в качестве мирного посредника в конфликте на Украине, подчёркивает SRF.

Примет ли Украина Индию в этой роли — другой вопрос. Ещё в июле президент Владимир Зеленский отверг тихое предложение Индии о посредничестве. Украине трудно смириться с тем, что страна, поддерживающая тесные экономические отношения с Россией, может выступать в роли миротворца в войне, заключает швейцарский телеканал.