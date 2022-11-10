Дженнифер Энистон о “Друзьях”, отношениях с матерью и новом замужестве: “Никогда не говори “никогда”

Уже сутки весь мир обсуждает откровенное интервью – и не менее откровенную фотосессию – Дженнифер Энистон для американского глянцевого журнала Allure. Беседу актрисы с репортером разобрали на цитаты – наибольшее внимание привлек монолог Дженнифер, в котором она впервые рассказала об ЭКО и безуспешных попытках зачать малыша. Но и помимо этого в интервью есть много интересных моментов. Собрали их ниже.

О замужестве (53-летняя актриса была замужем дважды – за Брэдом Питтом и Джастином Теру)

Никогда не говори “никогда”, но меня это не интересует. Я хотела бы отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто свернуться клубочком и сказать: “Мне нужна поддержка”. Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: “Это был тяжелый день.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Об отношениях с матерью и отцом

Я простила свою маму. Я простила своего отца (когда Энистон была маленькой, ее отец ушел из семьи, а в 90-х актриса даже какое-то время не общалась с обоими – ред.). Я простила свою семью. Это важно. Очень токсично иметь эту обиду, этот гнев. Я поняла это, наблюдая, как моя мама никогда не отпускала его от себя. Помню, как сказала: “Спасибо, что показала мне, какой не надо быть”.

О сериале “Друзья”

Есть люди, которые говорят, что просмотр “Друзей” спас их от рака, так много людей, которые просто благодарны за сериал. Мы очень любили друг друга и заботились друг о друге. Я не знаю, почему он все еще находит отклик, там нет айфонов — просто люди разговаривают друг с другом. Никто больше не разговаривает друг с другом.

Дженнифер с коллегами по сериалу

О социальных сетях

Я ненавижу социальные сети. Я в них не разбираюсь. Для меня это пытка. Причина, по которой я пришла туда, – запуск моего бьюти-бренда.

О возрасте, комплексах и сравнении с другими

Я чувствую себя сегодня гораздо лучше, чем чувствовала себя в свои 20 или 30 лет, или даже в свои 40 лет. Нам нужно было перестать говорить самим себе гадости. Вам однажды исполнится 65, и вы подумаете, что в 53 года вы выглядели чертовски здорово.

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