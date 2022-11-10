 

Дженнифер Энистон о “Друзьях”, отношениях с матерью и новом замужестве: “Никогда не говори “никогда”

10.11.2022, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уже сутки весь мир обсуждает откровенное интервью – и не менее откровенную фотосессию – Дженнифер Энистон для американского глянцевого журнала Allure. Беседу актрисы с репортером разобрали на цитаты – наибольшее внимание привлек монолог Дженнифер, в котором она впервые рассказала об ЭКО и безуспешных попытках зачать малыша. Но и помимо этого в интервью есть много интересных моментов. Собрали их ниже.

О замужестве (53-летняя актриса была замужем дважды – за Брэдом Питтом и Джастином Теру)

Никогда не говори “никогда”, но меня это не интересует. Я хотела бы отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто свернуться клубочком и сказать: “Мне нужна поддержка”. Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: “Это был тяжелый день.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Об отношениях с матерью и отцом

Я простила свою маму. Я простила своего отца (когда Энистон была маленькой, ее отец ушел из семьи, а в 90-х актриса даже какое-то время не общалась с обоими – ред.). Я простила свою семью. Это важно. Очень токсично иметь эту обиду, этот гнев. Я поняла это, наблюдая, как моя мама никогда не отпускала его от себя. Помню, как сказала: “Спасибо, что показала мне, какой не надо быть”.

О сериале “Друзья”

Есть люди, которые говорят, что просмотр “Друзей” спас их от рака, так много людей, которые просто благодарны за сериал. Мы очень любили друг друга и заботились друг о друге. Я не знаю, почему он все еще находит отклик, там нет айфонов — просто люди разговаривают друг с другом. Никто больше не разговаривает друг с другом.

Дженнифер с коллегами по сериалу

О социальных сетях

Я ненавижу социальные сети. Я в них не разбираюсь. Для меня это пытка. Причина, по которой я пришла туда, – запуск моего бьюти-бренда.

О возрасте, комплексах и сравнении с другими

Я чувствую себя сегодня гораздо лучше, чем чувствовала себя в свои 20 или 30 лет, или даже в свои 40 лет. Нам нужно было перестать говорить самим себе гадости. Вам однажды исполнится 65, и вы подумаете, что в 53 года вы выглядели чертовски здорово.

Подборку неизвестных фактов о сериале “Друзья” читайте здесь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07.22 / Мнение: Хреново

18.05.22 / КНДР предупреждают, что без помощи извне её ждёт «ковидная катастрофа»

10.09.20 / Дрю Бэрримор дала личное интервью: “Я никогда-никогда больше не выйду замуж!”

19.08.22 / Пять стрижек, которые проверены временем и никогда не выйдут из моды: лучшие вариации и советы по их стилизации под свой облик

22.09.20 / ФНС введет налог на карманные доходы детей и подростков

22.07.21 / Скандалы: Музыканты и врачи вместо спортсменов

31.07.22 / Ненахов, футболист “Локомотива”, выбыл из строя на срок до 2 месяцев из-за травмы

01.03.22 / В Совете Федерации предложили ввести обязательное лицензирование кухонных обсуждений политики

03.10.22 / Схватившаяся за большой причиндал Бузова размяла под юбкой упругий бугорок: Сама себя

25.02.22 / Мнение: Зачем росгвардейцы из Чечни отправились на Украину?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика