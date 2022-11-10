 

Жизель Бюндхен и Том Брэди потеряли 650 миллионов долларов на криптовалюте

10.11.2022, 18:32, Разное
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Не успели футболист Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен оправиться от бракоразводного процесса, который завершили в конце октября, как бывшую пару настигла новая беда — они потеряли целое состояние, вложенное в криптовалюту. По данным издания NY Post, Брэди и Бюндхен лишились довольно серьезной суммы в 650 миллионов долларов.

В криптовалютную биржу FTX селебрити-пара вложилась в 2021 году. Более того, Брэди стал лицом нескольких рекламных кампаний этой организации, а Бюндхен — консультантом по экологическим и социальным инициативам. Впрочем, в мире криптовалюты все оказалось нестабильно: за минувший уикенд рыночная стоимость FTX упала на 70%, а из биржи было выведено более шести миллиардов долларов. Таким образом, бывшие супруги потеряли практически 100% стоимости своей доли.

Напомним, о расставании Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине месяца Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. В частности, о своем отношении к тому, что Брэди в ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к ссоре с Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье. 

Жизель Бюндхен и Том Брэди были вместе более 13-ти лет. Они связали себя узами брака в 2009 году. У пары двое общих детей — 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан. 


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