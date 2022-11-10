 

“Жмякал тебя за упругую задницу”: сын-фрик Яковлевой вперся в мясистого мужика

10.11.2022, 18:00, Разное
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Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных всегда шокировал публику своим внешним видом и поведением. Он обколол всего себя странными татуировками, изуродовав лицо и тело.

В последнее время все это усугубилось, что стали замечать внимательные фанаты. На днях 29-летний сын Яковлевой написал рецензию на новый фильм американского режиссера Даррена Аронофски “Кит”, в котором раскритиковал сценарий и актеров. При этом речь сына Яковлева казалась абсурдным и несвязным наборов слов с нецензурной бранью.

“Аранофски дурак чо ты снимаешь вообще? Придурок казел блееее ЗЕ ВЭЙЛ лоооол. Брендан Фрейзер как так то? Неужли статуэтка так тебе нужна, с**ка толстая? Готов поспорить, что ты так c**а не думал, когда пенсионер жмякал тебя за упругую задницу гроза мумий! Вот реально даже не знаю, что может быть более претенциозным, чем этот фильм? Прешес 2009? Ну возможно хехе. Ну Араноофски ну дурааа!” – написал сын Яковлевой на своей странице ВКонтакте (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)

Поклонники не отреагировали на странный выпад Дениса Шальных, не комментируя его поток сознания. Как бы сын Яковлевой не привлекал к себе внимание, его часто попросту не замечают.


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