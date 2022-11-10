Медовый балаяж – хит осени-зимы: как применить трендовое мелирование на светлые и темные каштановые волосы

Медовый балаяж – один из главных трендов осени-зимы 2022 года. Этот вид окрашивания прядей смягчает черты лица и придает им больше красоты. Если у вас каштановые волосы, то медовые блики привнесут в них теплые золотистые оттенки. Они немного осветлят ваш натуральный тон шевелюры. В статье мы расскажем, как применить трендовое мелирование на светлые и темные каштановые волосы.

Какой цвет мелирования подходит для каштановых волос

Медовый балаяж идеально подходит для каштановых волос. Он прекрасно сочетается с карамельным мелированием, которое часто используют шатенки и брюнетки. Эти два цвета настолько близки, что мы их часто путаем.

Медовый балаяж идеально смотрится на темно-каштановых волосах. Он освежает и смягчает темную основу. Однако женщины со светло-каштановыми волосами тоже могут использовать этот цвет мелирования.

Медовый балаяж: что это такое

Медовый балаяж получил свое название из-за бликов золотистого цвета. Этот тон похож на оттенки свежего меда.

Этот цвет имеет множество привлекательных оттенков – от золотистого и янтарного до вишневого. Он дает медные отблески, которые придают шевелюре изысканную мягкость.

Как сделать медовый балаяж дома

Медовый балаяж можно сделать в домашних условиях. Для этого вам понадобится:

набор для балаяжа; расческа; шапочка с отверстиями.

Выберите медовый оттенок на 2-3 тона светлее вашего натурального цвета. Если у вас светло-каштановые волосы, то возьмите самые крупные и густые пряди и аккуратно покрасьте их.

В случае темно-каштановых волос нанесите медовый цвет на самые тонкие пряди, чтобы придать шевелюру естественный вид.

Затем нанесите краску на длину и кончики. Оставьте средство на указанное время, а затем смойте.

Интенсивность цвета будет зависеть от того, как долго вы держите краску. Для получения светлого медового оттенка краска должна воздействовать на волосы 20-25 минут.

Мелирование в парикмахерской

Если вы решите доверить создание медового балаяжа профессионалу, то вам могут предложить два варианта мелирования:

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Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото) использование осветляющего средства с последующим окрашиванием в платиновый цвет; применение осветляющего средства, непосредственно создающего медовые блики.

В обоих случаях вы получите глубокий и интенсивный медовый цвет.

Если вы хотите создать более контрастный образ, то парикмахер может предложить вам окрашивание в стиле омбре или контурирование волос.

Как сохранить окрашивание

Чтобы медовый балаяж сохранялся как можно дольше, используйте для мытья головы специальные шампуни и бальзамы для окрашенных волос. Они помогут вам сберечь блеск шевелюры и ограничить потерю пигментов при воздействии воды. Выбирайте средства с низким содержанием сульфатов.

Важно помнить, что любое окрашивание ослабляет и сушит волосы. Поэтому не реже одного раза в месяц наносите на голову маски. Они питают волосяные луковицы и способствуют восстановлению прядей.

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Какая прическа подходит к медовому балаяжу

Медовый балаяж особенно красиво смотрится на длинных каштановых волосах. На таких прядях окрашивание переливается разными оттенками. Ваши волосы необязательно должны быть распущены. Вы можете собрать их в пучок, конский хвост или косички.

Однако это не означает, что короткие стрижки не подходят к медовому мелированию. С таким окрашиванием отлично сочетается стрижка удлиненный боб с челкой, которую иначе называют “лоб”. Это идеальный образ для женщин 50+, которые стремятся выглядеть моложе.

С медовым балаяжем также сочетаются короткие стрижки шарообразной формы. Они подчеркивают изысканные тона мелирования.

Этот тип окрашивания не стоит сочетать с экстремально короткими мальчиковыми стрижками и пикси.

Заключение

Медовый балаяж придает каштановым волосам больше тепла и глубины. Такое окрашивание освежает облик и подчеркивает текстуру вашей прически.