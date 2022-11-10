Снижает риск развития диабета и способствует похудению: семь полезных свойств коричневого риса

Человечество стало употреблять рис тысячелетия назад. Этот полезный и питательный злак представлен большим количеством видов и сортов. Так, самый популярный – белый, однако среди поклонников здорового питания востребован и коричневый рис. Поговорим о его пользе для здоровья.

Особенности продукта

Коричневый рис имеет низкий гликемический индекс (ГИ), то есть относится к числу продуктов, из которых энергия высвобождается медленно, без скачков глюкозы. Кроме того, злак содержит в своем составе достаточно большое количество витаминов и минералов: В1, В6, В12, пантотеновую кислоту, кальций, цинк, белок и другие питательные вещества.

Его вкус более мягкий по сравнению с белым, однако более жесткая структура предполагает использование для приготовления большего количества воды. Далее рассмотрим семь полезных эффектов данного продукта.

Снижает риск диабета

Продукт имеет низкий ГИ, поэтому не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Исследования доказали – всего три порции коричневого риса снижают риск развития диабета на 16%. Эксперты рекомендуют ежедневно включать в рацион по 50 граммов этого продукта.

Защита от образования холестерина

Активные вещества, которыми богат бурый рис (ловастатин), согласно исследованиям Калифорнийского университета, существенно снижают риск холестерина. Регулярное потребление продукта подавляет его выработку в организме.

В его составе много клетчатки, поэтому бурый рис предотвращает закупорку сосудов, защищает сердечно-сосудистую систему от перебоев в работе. Также его по праву называют продуктом долголетия.

Защита от судорог, болей и покалываний

Достаточно много людей страдают из-за низкой физической активности в течение дня. Мы проводим время за работой, не имеем возможности уделять должное внимание упражнениям. Из-за этого возникают застои лимфы, зажимы, начинаются болевые ощущения. Кроме нехватки физической активности, причина болевого синдрома – нехватка нейротропных витаминов (В1, В6 и В12). Именно поэтому все, кто время от времени страдают от судорог, болей, у кого сводит конечности, должны заменить белый рис коричневым в своем рационе. Через некоторое время вы замените улучшение самочувствия, появление энергии.

Польза для сердца

Большое количество питательных веществ, содержащихся буром рисе, благоприятно сказывается на состоянии здоровья сердца. В продукте очень много магния, поэтому он снижает риск сердечных заболеваний и инсульта. Согласно исследованиям, риск первых снижается на 22%, риск инсульта – 12%.

Похудение

Во-первых, содержание глюкозы в буром рисе на порядок ниже, чем в белом. Именно поэтому для снижения массы тела стоит заменить продукт на менее калорийный. Кроме того, рис богат клетчаткой, следовательно, быстрее вызывает чувство насыщения. Продукт допустимо использовать даже при диете. Более того, есть специальная рисовая диета, достаточно жесткая, но эффективная.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Защита от преждевременного старения

Безусловно, только рис не сможет справиться с этой задачей, но употребление продукта станет одним из шагов к здоровому долголетию. Кроме него, важно заниматься спортом – умеренно, но регулярно, следить за питанием, принимать полезные для здоровья продукты. Что касается риса, каждый день добавляйте в рацион примерно 25 граммов цельного зерна, обогащенного клетчаткой. Это поможет замедлить неизбежные процессы старения.

Для пищеварения

Бурый рис стоит включить в рацион пожилым людям и аллергикам. В состав продукта не включен глютен, следовательно, риск аллергии исключен. Кроме того, рис допустимо потреблять при различных расстройствам желудочно-кишечного тракта. Зерна злака мягко обволакивают стенки кишечника и желудка, оказывая дезинфицирующее воздействие. Кроме того, рис обогащает организм полезными минеральными веществами, которые вымываются из организма при диарее.