 

Гражданам без соответствующего образования запретят делать домашний ремонт

10.11.2022, 17:33, Разное
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Власти готовят проект постановления «О проведении ремонтных работ в домашних условиях», который вводит повышенные требования к квалификации исполнителя любого ремонта жилого помещения.

Согласно мнению автора инициативы, это позволит более качественно выполнить работу и сохранить здоровье граждан.

Из текста следует, что правом проведения того или иного вида работ наделены исключительно профильные специалисты. Так, собирать мебель могут исключительно мебельщики, чинить сантехнику – профессиональные сантехники, забивать гвозди – дипломированные плотники, заниматься электричеством (включая вкручивание лампочек и подключение к сети электроприборов) – исключительно электрики.

Для легального осуществления каждого из вида ремонта гражданину потребуется диплом об окончании специализированного учебного заведения по своему профилю или документ об окончании профессиональных курсов. В иных случаях необходимо пользоваться услугами специалистов, обладающих соответствующими навыками.

– Нельзя кому попало давать молоток в руки. Он же не умеет им пользоваться, если человек к примеру сантехник или электрик, – пояснил источник в правительстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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