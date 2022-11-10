Гражданам без соответствующего образования запретят делать домашний ремонт
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Власти готовят проект постановления «О проведении ремонтных работ в домашних условиях», который вводит повышенные требования к квалификации исполнителя любого ремонта жилого помещения.
Согласно мнению автора инициативы, это позволит более качественно выполнить работу и сохранить здоровье граждан.
Из текста следует, что правом проведения того или иного вида работ наделены исключительно профильные специалисты. Так, собирать мебель могут исключительно мебельщики, чинить сантехнику – профессиональные сантехники, забивать гвозди – дипломированные плотники, заниматься электричеством (включая вкручивание лампочек и подключение к сети электроприборов) – исключительно электрики.
Для легального осуществления каждого из вида ремонта гражданину потребуется диплом об окончании специализированного учебного заведения по своему профилю или документ об окончании профессиональных курсов. В иных случаях необходимо пользоваться услугами специалистов, обладающих соответствующими навыками.
– Нельзя кому попало давать молоток в руки. Он же не умеет им пользоваться, если человек к примеру сантехник или электрик, – пояснил источник в правительстве.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет