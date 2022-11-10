 

Лыжная база: Джиджи Хадид выпустила зимнюю коллекцию своего бренда

10.11.2022, 17:10, Разное
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Джиджи Хадид представила новую зимнюю коллекцию своего бренда Guest in Residence, который запустился в конце лета. Она называется Ski Lodge (с английского – “Лыжная база”). Как понятно из названия, капсула вдохновлена ​​зимними видами спорта и горнолыжными курортами. Все это, кстати, занимает важное место в сердце Хадид, так как большую часть своего детства она провела в Аспене.

Как пишет Hypebae, Джиджи переосмыслила эстетику традиционной лыжной одежды 70-х и 80-х годов. В коллекцию вошли кардиганы на пуговицах, свитеры с акцентным воротником, рубашки, штаны и футболки с принтом, вдохновленным винтажными плакатами. Из аксессуаров – сапоги-луноходы, балаклавы, варежки, шарфы и даже одеяло. Все вещи, за исключением обуви, сделаны из 100%-го кашемира.

Напомним, что в апреле Джиджи Хадид объявила о запуске собственной линейки купальников в коллаборации с калифорнийским брендом Frankies Bikinis, которая стала ее дебютом в модной индустрии. Так что Хадид твердо решила переквалифицироваться в модного дизайнера. Кроме того, она неоднократно заявляла, что через какое-то время собирается уйти из моделинга насовсем.

Кроме моды, имя Джиджи Хадид в последние дни упоминается не только в связи с ее бизнесом. Она удалила аккаунт в Twitter*, точнее, деактивировала его из-за нововведений Илона Маска (в том числе платной верификации аккаунтов). По ее словам, эта социальная сеть “больше не является ни безопасным местом для кого-либо, ни платформой, которая принесет больше пользы, чем вреда”. Также вместе со своей сестрой Беллой она бойкотировала съемки в новом модном шоу Рианны Savage x Fenty Vol.4 из-за того, что певица пригласила сняться в нем Джонни Деппа.


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