 

В сети уверены, что Кейт Миддлтон беременна – все из-за одной детали в ее последнем выходе

10.11.2022, 17:10, Разное
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Искать тайные знаки, которые намекали бы на беременность, в образе той или иной знаменитости – любимое занятие поклонников светской хроники. Что уж греха таить, наше тоже. Но фанаты Кейт Миддлтон превзошли всех. После вчерашнего выхода принцессы Уэльской в свет все только и говорят, что о ее четвертой беременности.

В чем же дело? В среду, 9 ноября, Кейт посетила детский перинатальный центр Colham Manor Children’s Centre в Хиллингдоне, районе Лондона. Для визита она выбрала довольно бюджетный образ, не считая аксессуаров: оливковое пальто Hobbs London с поясом, трикотажное платье Mango в рубчик, туфли Gianvito Rossi, клатч Jimmy Choo и серьги Kiki McDonough.

Однако все обратили внимание не столько на монохромный стильный наряд, сколько на ее прическу. Герцогиня, которая еще в начале месяца была средне-светлой шатенкой, вернулась к темно-шоколадному цвету волос. И как раз в этом кроется “пасхалка”: королевские эксперты заметили, что Кейт меняла цвет волос и прическу только во время беременностей. Но это не “причуды” беременных, а ловкий трюк для того, чтобы пресса обсуждала не ее фигуру, а прическу.

Все началось в 2012 году, когда она ждала своего первенца, принца Джорджа. Тогда она появилась на публике с пышной челкой, и это на пару недель отвлекло журналистов. Когда Кейт была беременна Шарлоттой, она месяц не освежала цвет волос и таблоиды зацепились за обсуждения отросших корней (самой Кейт было, впрочем, не до того – во время второй беременности ее мучил токсикоз).

И, уже будучи беременной в третий раз, герцогиня вновь кардинально изменила прическу, помятуя о том, какой эффект это производит на СМИ. В 2018 году она внезапно укоротила волосы и сделала каре до плеч и перекрасилась в темно-шоколадный оттенок.

Если Кейт действительно беременна, то это “сметет” все новости о принце Гарри и Меган Маркл. На январь будущего года запланирован выход мемуаров принца Гарри, а уже в декабре выйдет сериала о Сассекских на Netflix.


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