Скандалы: «Чемпионат мира слишком велик для этой страны»

Как Катар и Франция заключили тайную сделку и обманули футбольный мир

Считаные дни остались до старта чемпионата мира по футболу в Катаре, подготовка к которому сопровождалась множеством скандалов. Казалось, что все уже успокоились, но бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер накануне старта турнира решил снова подлить масла в огонь, назвав ошибкой проведение мундиаля в Катаре. Он также рассказал о доселе неизвестных деталях того, как принималось это решение.

«Лента.ру» — об откровениях опального швейцарского функционера и большом конфликте интересов в организации турнира.

Во французской стороне

Экс-глава ФИФА дал резонансное интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, цитаты из которого мгновенно разлетелись по всем мировым СМИ. Центральной темой беседы стал чемпионат мира в Катаре, о котором Блаттер рассказал много интересного. Так, по словам функционера, решение провести турнир в этой ближневосточной стране было ошибочным.

Футбол и чемпионат мира слишком велики для этой страны. Я несу ответственность за этот выбор, ведь тогда я был президентом ФИФА. Но историю не изменить, — Йозеф Блаттер

Кроме того, Блаттер рассказал, что изначально турнир хотели отдать США. По задумке ФИФА, проведение мундиаля в Америке следом за Россией должно было стать «жестом мира между двумя политическими противниками». Теперь совершенно очевидно, что задумка оказалась бы бессмысленной, но в 2010-м Блаттеру это показалось хорошей идеей, которой он смог заразить Мишеля Платини, тогда возглавлявшего Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Эта организация — самая могущественная из всех конфедераций, входящих в состав ФИФА, поэтому поддержка европейцев способна существенно облегчить принятие судьбоносных решений в мировом футболе.

Однако накануне голосования Николя Саркози, занимавший на тот момент пост президента Франции, пригласил на аудиенцию Платини и попросил главу УЕФА поспособствовать выбору Катара страной-хозяйкой ЧМ. По словам Блаттера, его коллега тут же забыл об их договоренностях и бросился выполнять поручение первого лица страны. В итоге именно поддержка УЕФА сыграла решающую роль в одобрении заявки Катара.

Швейцарский функционер в скандальном интервью рассказал и о том, с чем связана резко проснувшаяся любовь Саркози к Катару. По словам Блаттера, перед встречей с Платини французский президент очень плодотворно пообедал с наследным принцем ближневосточного государства.

Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребителей на 14,6 миллиарда долларов, — Йозеф Блаттер

Откровения Блаттера стали лишь подтверждением расследования Football Leaks, опубликованного в 2018 году. Еще тогда Францию и Катар уличили в организации коррупционной схемы, однако речь шла не об истребителях, а о более футбольных вещах. Утверждалось, что взамен за помощь в продвижении заявки французы продали катарским шейхам убыточный на тот момент ПСЖ и позволили им запустить спортивный канал BeIN Sports, который сходу выложил 90 миллионов евро за право транслировать матчи чемпионата Франции. Расследование оказалось достаточно громким, однако в его объективность поверили далеко не все. После свежего выступления Блаттера сомневающихся стало гораздо меньше.

Отверженные

Трудно сказать, зачем Блаттер решил ворошить прошлое прямо накануне старта мундиаля. Возможно, он отрабатывает чей-то заказ, а может, просто так сошлись звезды. В любом случае, ни ему, ни Платини терять уже нечего. В 2015 году обоих из-за обвинений в коррупции и отмывании денег отстранили от футбольной деятельности на восемь лет, и, хотя скоро этот срок закончится, представить обоих снова на каких-то мало-мальски серьезных должностях в футболе невозможно.

Блаттеру уже 86 лет, а его коллега, несмотря на юный по сравнению со швейцарцем возраст, все равно непоправимо подмочил свою репутацию

Очередной выпад в сторону француза, кажется, хуже уже не сделает. Платини, кстати, пока никак не отреагировал на откровения Блаттера. То ли ему нечего на это ответить, то ли он в принципе решил завязать с публичностью.

Очень интересно и то, будут ли после интервью Блаттера открыты новые дисциплинарные, а возможно, и уголовные разбирательства в отношении Платини. Все-таки в этой ситуации был нанесен ущерб интересам США, а они никогда не упустят шанса поквитаться с виновными в таком страшном проступке. Правда, отобрать у Катара право на проведение ЧМ получится едва ли. Слишком уж мало времени осталось до старта турнира, который запланирован на 20 ноября.

Поскандалим

Если чемпионату мира в России не было равных по уровню организации, а многие футболисты, тренеры, болельщики и высокопоставленные спортивные чиновники называли его лучшим мундиалем в истории, то турнир в Катаре уже до его начала стал беспрецедентным по количеству скандалов.

За несколько дней до резонансного выступления Блаттера издание Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) опубликовало масштабное расследование в отношении властей Катара

Оказалось, что те за последние десять лет потратили гигантские деньги, а именно почти 400 миллионов долларов, на шпионаж за высокопоставленными чиновниками ФИФА. Целью был поиск компромата, который мог бы помочь катарцам заставить замолчать функционеров, решивших покритиковать решение отдать ЧМ стране. Трудно сказать, добились ли в Катаре желаемого эффекта от тотальной слежки, но турнир остался у них.

Одной из главных проблем при подготовке Катара к чемпионату мира стало несоблюдение прав рабочих, строивших стадионы и другую необходимую инфраструктуру. В стране никогда не организовывали событий подобного масштаба, поэтому строить пришлось практически с нуля. Для этого власти привлекли около двух миллионов рабочих, преимущественно из Юго-Восточной Азии. На протяжении всех 12 лет подготовки к турниру правозащитники били тревогу, заявляя о нечеловеческих условиях труда, а самым основательным стал отчет организации Amnesty International, опубликованный в марте этого года.

Уточнялось, что рабочим часто задерживают или вовсе не платят зарплату, заставляют трудиться по 12-14 часов в день, не дают выходных, а также угрожают физической расправой тем, кто не согласен мириться с такими завидными условиями труда и хочет уволиться. Кроме того, газета The Guardian в 2021 году опубликовала расследование, в котором говорилось о 6,7 тысячи рабочих, погибших непосредственно на стройках катарского ЧМ. Основные причины — удары током и падение с высоты. Власти ближневосточной страны все обвинения решительно отрицают, обвиняя Запад в попытках очернить их репутацию.

Мы с самого начала добросовестно занимались возведением спортивных объектов и внимательно прислушивались ко всякой критике. Мы даже считали, что некоторая критика была позитивной и полезной, помогая Катару в подготовке ЧМ-2022. Но вскоре нам стало ясно, что кампания продолжается, расширяется и включает в себя целую серию организованных фейков со стороны так называемых критиков. Мы засомневались в благих намерениях Запада, — шейх Тамим бин Хамад Аль Таниэмир Катара

Вторая проблема, которая очень беспокоит мировую общественность, — соблюдение прав сексуальных меньшинств в Катаре. Точнее, проблем у самих катарцев с этим никаких нет, по местным законам, за демонстрацию проявлений однополой любви там просто можно надолго оказаться за решеткой. В октябре власти страны пообещали, что разрешат фанатам-гомосексуалам держаться за руки и даже демонстрировать радужные флаги, однако многие не очень верят в терпение катарцев и не советуют проверять на себе уровень прогрессивности местных правоохранителей.

Еще один животрепещущий вопрос — продажа пива на стадионах. Катар — живущая по шариату тотально непьющая страна, и изначально там не собирались отказываться от принципов даже ради ЧМ. Однако им не удалось выстоять под напором одной известной компании — производителя пива, которая имеет долгосрочный контракт с ФИФА. Так что пенное на мундиале все-таки будет. Правда, с рядом оговорок. Живительный для многих болельщиков напиток будет реализовываться на прилегающих к стадионам территориях за три часа до начала матча и один час после его окончания. Буфеты непосредственно на аренах станут свободными от алкоголя, так что пронести пиво на трибуны болельщики смогут только в себе. В России до сих пор на стадионах действует тотальный сухой закон, однако четыре года назад во время ЧМ болельщики спокойно могли наслаждаться пивом непосредственно во время просмотра матчей.

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Несмотря на громкие скандалы и кучу объективных просчетов, допущенных организаторами, футбольный мундиаль является одним из главных мировых спортивных событий и на равных сражается с летними Олимпийскими играми по уровню зрительского интереса. Хочется верить, что все темные истории останутся за пределами турнира, а мировое первенство запомнится исключительно яркой игрой футболистов и яркими эмоциями болельщиков со всего мира. Ну а уже после окончания чемпионата можно спокойно разобраться, кто же был виноват и что нужно сделать, чтобы в будущем такого не повторилось.

Оригинал материала: “Лента.ру”