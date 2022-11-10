 

“По наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами”: Пригожин рассказал, как узнать явных агентов Запада

10.11.2022, 16:36, Разное
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“Да, город начал жесткое противодействие работе “ЧВК Вагнер Центра”. Разбираемся

“Сели звери в карты играть: медведь, лиса, заяц и волк.

Медведь и говорит:

–Кто будет мухлевать, получит по морде…по наглой рыжей морде””, – сыронизировал Пригожин.

По словам предпринимателя, в России есть большое число “агентов Ходорковского, иностранных служб и либералов”, которые владеют бизнесом и являются частью политической элиты страны.

“Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов “уничтожат”. Но кроме них существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену Родине. И мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами”, – отметил бизнесмен.

Он также заявил о том, что ряд петербургских предприятий поддерживает украинских националистов. По мнению Пригожина, об этом хорошо известно губернатору Беглову.

Бизнесмен утверждает, что глава города знаком с этими людьми. Пригожин обвинил Беглова в лоббировании их интересов.

“Вы за кого, Александр Дмитриевич? Хотите поддерживать проукраинских музыкантов (Би-2), проукраинских блогеров (Невзоров) и украинский бизнес (New Diamond Technologies)?” – приводит слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее предприниматель попросил Генпрокуратуру РФ инициировать проверку в отношении петербургского губернатора Александра Беглова.


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