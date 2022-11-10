 

Экономим и силы, и время: как сделать натуральный легкий макияж для новогоднего вечера (идеи и техника)

10.11.2022, 16:15, Разное
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До Нового года осталось не так много времени, однако его вполне хватит для того, чтобы выбрать вариант макияжа для празднования. Рассмотрим несколько легких и простых способов сделать его самостоятельно, а также окончательно убедиться в том, какой из них вам больше всего подходит (к вашему наряду, стилю и типу внешности) и импонирует.

Медный

Нанесите немного светлых теней на верхнее веко, а затем добавьте немного темных на нижнее. В завершение используйте розовую помаду.

Розовый

Если вы хотите выглядеть немного моложе, используйте розовый макияж. Именно розовые тени рекомендуется нанести на веки, а в качестве цвета губной помады использовать нюдовый тон.

Синий и оранжевый

Нанесите синий тон на ватерлинию, а для теней используйте оранжевый цвет. Эта контрастность смотрится очень креативно, нарядно и эффектно.

Персик

Очень нежный и красивый макияж, который наверняка вам подойдет и понравится. Косметика персикового цвета является одной из самых милых и привлекательных, вы можете использовать тени на обоих веках (добавьте немного хайлайтера).

Апельсин

Оригинальный выбор, который поможет вам выглядеть нарядной и веселой (поскольку цвет и запах апельсина или мандарина не только напоминает о Новом годе, но и поднимает настроение). Используйте оранжевые тени, губы слегка покройте блеском.

Светлая подводка для глаз

Необязательно использовать черную подводку для глаз. Сделайте ее светлой, можете использовать разные оттенки, а губы покройте красной помадой, это будет просто восхитительно. Кроме того, такой макияж подчеркнет вашу естественную красоту и молодость (он является омолаживающим).

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Дымчатый эффект

Выберите подходящие темные оттенки теней, стрелка на верхнем и нижнем веке также не помешает. Все тщательно растушуйте и следите за тем, чтобы переход от одного цвета к другому был плавным.

Классический кофе

Очень стильно и эффектно смотрятся коричневые оттенки. Коричневый макияж по праву считается универсальным, поскольку подходит почти всем дамам, независимо от цвета глаз, волос и тона кожи.

Только тушь

Очень оригинальный естественный макияж, который потребует минимум времени и будет смотреться потрясающе. Накрасьте ресницы тушью, не использовав тени, покройте губы нюдовой помадой.

Золотое прикосновение

Очень нарядно и привлекательно выглядит золотой макияж. Вам необходимо подобрать тени, нанести их на верхнее и нижнее веко. Использование подводки для стрелок (любой формы) зависит исключительно от вашего вкуса и желания.


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