“Девственница в 64”: рэпер 50 Cent снова раскритиковал откровенные фото Мадонны

Похоже, не всем звездным коллегам Мадонны нравится контент, который она публикует в социальных сетях. На днях рэпер 50 Cent — настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III — опубликовал в своем блоге скриншот одного из постов поп-иконы и обвинил ее в том, что та использует “рэп-музыку для влияния”, что, по мнению рэпера, “жалко и тревожно”. Кроме того, 50 Cent назвал коллегу по музыкальному бизнесу “64-летней девственницей”, таким образом сделав оммаж ее классическому хиту “Like A Virgin” (“Как девственница”).

Я же говорил вам, бубуля на чем-то сидит! Как девственница в 64 года. Лол, – написал рэпер.

Отметим, что рэпер не первый раз высмеивает Мадонну. В июне этого года он опубликовал в своем блоге снимки певицы и сравнил ее с инопланетянином, за что, впрочем, позже принес извинения. Также ровно год назад, в ноябре 2021-го, рэпер резко раскритиковал откровенные фото звезды. Сама же Мадонна в ответ на это заявила, что музыкант ей “завидует” и боится стать скучным к ее годам.

Кстати, о возрасте, который в случае Мэдж — не помеха. В сентябре стало известно, что певица нашла нового бойфренда в три раза младше себя. Избраннику Мадонны всего 23 года.

50 Cent Мадонна