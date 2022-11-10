Ольга Куриленко в роли шеф-повара в первом трейлере фильма High Heat

Кинокомпания Saban Films показала трейлер комедийного боевика High Heat. Главные роли в ленте исполнили актриса Ольга Куриленко и Дон Джонсон, известный по фильму “Достать ножи”. Режиссером выступил Зак Голден – для него это вторая режиссерская работа после вестерна “Побег заключенного 614”.

В основе сюжета картины история шеф-повара Аны (Куриленко) и ее мужа Рэя (Джонсон). Они владеют успешным рестораном, но хранят друг от друга довольно серьезные тайны. Он должен мафии очень много денег, а она — бывший агент КГБ. Рэй становится целью киллеров, а Ана очень легко справляется с наемниками и спасает мужа.

Помимо Куриленко и Дона Джонсона, в фильме также снялись Крис Диамантопулос и Кэйтлин Даблдэй. Премьера High Heat (фильм не получил адаптированное на русский язык название) состоится 16 декабря.

Интервью Ольги Куриленко, в котором она рассказала о желании завести еще одного ребенка, о новом возлюбленном и приставаниях Харви Вайнштейна, читайте здесь. А 5 лучших и многогранных ролей актрисы мы собрали по этой ссылке.

Ольга Куриленко на съемках фильма