“Веко не стало на место”: распоротая ножом Довлатова призналась в упущенном времени

Российская радиоведущая Алла Довлатова прекрасно выглядит в свои 48 лет. Несмотря на то, что поклонники чаще всего ее слышат, а не видят, она старается следить за своей внешностью. Красоте Довлатова обязана в том числе заслугам пластической хирургии, чего не скрывает. В беседе с Пятым каналом звезда откровенно рассказала о манипуляциях со своим лицом.

Полгода назад Алла Довлатова перенесла пластическую операцию на лице. Теперь она решила вновь лечь под нож, потому что в прошлый раз делать сразу все было опасно. Когда Довлатова делала эндоскопическую подтяжку лба, с блефаропластикой надо было подождать во избежание рисков. У некоторых после такого комбо “веко не встало на место”. При этом время может быть упущено.

“14 лет назад мы с этим хирургом познакомились. Тогда он мне убирал грыжи из-под глаз. сейчас тот самый возраст, когда организм еще молодой и еще легко переносит. После 50 будет хуже, поэтому все надо делать вовремя”, – призналась Довлатова.

Стоит отметить, что предстоящая операция будет уже третьей по счету у Аллы Довлатовой. Фанаты удивляются храбрости радиоведущей, ведь распоротая ранее ножом звезда легко отважилась на повторное хирургическое вмешательство.