Елизавете Арзамасовой совмещать работу и воспитание сына помогла семья

Елизавета Арзамасова пояснила о другой стороне популярности. Как оказалось, все успевать и совмещать работу и воспитание сына ей помогла семья.

27-летняя Елизавета Арзамасова не только снимается в кино, но и играет в театре, а также занимается вокалом. При этом звезда «Папиных дочек» успевает также участвовать в самых разных проектах, например, сейчас она вышла на каток в шоу «Ледниковый период». И все это она успевает, несмотря на статус молодой мамы. В августе минувшего года в браке с фигуристом и продюсером Ильей Авербухом она родила сына Льва. Отвечая на вопросы поклонников, артистка рассказала, как ей удается совмещать столько работы и при этом заниматься ребенком.

Как и многим россиянкам, в воспитании малыша и уходе за ним Елизавете Арзамасовой помогла ее семья. Стоит отметить, что супруг артистки на 21 год старше нее. Вместе пара решила, что молодая мама не будет оставлять работу на время декретного отпуска. Уже спустя месяц после родов она вернулась на сцену, ведь она посвятила творчеству порядка 15 лет своей жизни.

Первую роль у Елизавета Арзамасова получила в сериале «Папины дочки». Однако на данный момент снялась в нескольких десятках картин, так же востребована артистка и на театральной сцене. Для того, чтобы ребенок получал необходимый в его возрасте уход, семья пользуется услугами няни. Кроме того, каждый миг, который супруги проводят дома, вместе, они стараются уделить время для сына. Не отказывается побыть с ребенком и мама актрисы и певицы, так, благодаря усилиям родных людей, Арзамасова может и далее развивать свои таланты и реализовывать себя в своей профессии.