Отменившая концерты в России Валерия будет выступать за рубежом

Певица Валерия не так давно сделала заявление о приостановке гастролей в России. Вместо концертов в родной стране, певица будет выступать за рубежом, при этом концерты на Западе она не планирует.

Валерия изменила свои планы в результате нового обострения геополитической ситуации. Певица считает, что в РФ сейчас не время для гастрольных туров. Накануне народная артистка отменила все концерты по городам родной страны. При этом и творческий отпуск она брать не намерена, уже в ближайшее время 54-летняя звезда выступит за рубежом.

Однако свою аудиторию вокалистка видит не в странах Запада, а в странах бывшего Советского Союза. Как известно, в Европе и США в последнее время к российским артистам порой относятся негативно. Поэтому первыми, кто услышат новые песни и старые излюбленные хиты Валерии, будут жители Ташкента. Какие планы у вокалистки после выступлений 15 декабря в Узбекистане, пока не известно.

Стоит отметить, что Валерия начала восхождение на музыкальный Олимп еще в конце 19890 годах. В начале 2000-х годов она ушла от второго мужа и продюсера Александра Шульгина. Новым промоутером ее творчества, а также супругом артистки стал Иосиф Пригожин. До объявления властями Российской Федерации о частичной мобилизации селебрити готовилась к концертам в ФР не ранее марта следующего года.