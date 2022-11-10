 

Елена Преснякова гордится перечислившим деньги участникам СВО сыном

10.11.2022, 14:55, Разное
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Не так давно Владимир Пресняков-младший перечислил российским солдатам гонорар, полученный за свои выступления. Елена Преснякова, мама артиста, призналась, что гордится поступком сына.

После начала объявленной президентом РФ спецоперации некоторые публичные личности в стране не поддержали подобные действия. Среди них оказались и Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным, признанным в законном порядке иноагентом. В то же время ее бывший зять, экс-супруг Кристины Орбакайте, недавно передал деньги участникам СВО. Ряд блогеров похвалили музыканта, тогда как другие, например, Рустам Солнцев, осудили, посчитав лицемерием.

Оценила поступок сына Елена Преснякова, солистка популярной в Советском Союзе группы «Самоцветы». То, что исполнитель хитов «Стюардесса по имени Жанна» и «Замок из дождя» перечислил весомую сумму для солдат, вызвало небывалый резонанс. Перед этим Владимир Пресняков-младший выступил с большим сольным концертом в столице. Все деньги, вырученные от продажи билетов на шоу, пойдут на нужды армии.

Елена Преснякова узнала об этом из СМИ, однако, с ее слов, родители давно уже не пытаются давать советов сыну. В марте следующего года Владимир Пресняков-младший отметит свой 55-летний юбилей. Отец троих детей, двое из которых еще малолетние, он сам принимает решения, как распоряжаться своими деньгами. Что же до звезды советской эстрады. то она вместе с супругом, Пресняковым-старшим, горда таким шагом со стороны сына. Только узнав о поддержке СВО, Елена Преснякова сразу же позвонила сыну, чтобы поддержать, и заявить, что гордится им.


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