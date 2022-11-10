Радость или стресс? Почему женщины так часто чувствуют себя обязанными всегда выглядеть идеально

Многие женщины в разных уголках планеты озабочены своей внешностью и стремятся всегда выглядеть идеально. Такое желание часто становится причиной возникновения множественных проблем. Поговорим о том, как стремление к идеалу провоцирует стресс и делает жизнь женщины очень сложной.

Недешевые стремления

Представительницы прекрасного пола не понаслышке знают о том, насколько затратным является уход за своей внешностью. Речь идет о красоте и комфорте, и на первый взгляд, на этом экономить нельзя. Однако, если разобраться, как много денег приходится тратить попусту, становится страшно.

К примеру, некоторые дамы не представляют себе выход в магазин за хлебом без идеальной прически и полноценного макияжа. В таком же виде они выносят мусор и занимаются работой по дому (вдруг позвонят соседи, надо ведь быть при полном параде). Чтобы идеально выглядеть, необходимо постоянно делать маникюр, корректировать брови, ресницы и прическу, посещать тренажерный зал и ни в коем случае не появляться в одном и том же платье на разных мероприятиях.

Все вышеперечисленное необходимо, однако очень важно чувствовать время и место. В будни можно обойтись без косметики и сложной укладки, не обязательно каждый день надевать обувь на каблуках. Можно не только упростить себе жизнь и при этом выглядеть стильно и элегантно, но и сэкономить значительную сумму средств.

В погоне за модой

Есть дамы, которые считают своим долгом следовать тенденциям. Они следят за модными показами и ждут появления новых коллекций одежды (обуви, аксессуаров и пр.) в модных бутиках. В погоне за модой девушки часто не обращают внимания на то, насколько красивой и подходящей конкретно для них являются все эти вещи. Пропадает индивидуальность и оригинальность, а также тот неповторимый шарм, которым должна обладать каждая женщина. Вместо этого появляется тревога, если не удается вовремя приобрести нужную вещь или разочарование от того, что ее успела купить подруга.

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Стрессовое состояние

Всем приятно видеть ухоженную и хорошо одетую женщину, которая никогда не бывает «не в форме». То есть, она появляется на работе, что называется вся с иголочки, в выходные она также выглядит на все сто, даже ночью ее нельзя застать врасплох (есть реальные факты, когда дама открывала дверь ночью, находясь в полном макияже и с красивой прической).

Со стороны кажется, что такая женщина умна и активна, уход за внешностью ей дается легко. И только она сама и близкие люди знают, что она практически не выходит из состояния стресса. Мало того, что она вынуждена тратить много сил на поддержание имиджа, она еще чрезмерно требовательная к себе, поскольку не прощает даже незначительного и незаметного недостатка в своем внешнем виде.

Постоянные соревнования

Стремящиеся стать идеальными женщины лгут себе и окружающим, когда говорят, что ухаживают за внешностью исключительно ради самой себя. На самом деле они живут ради других и постоянно с кем-то соревнуются. Попробуйте хоть один день нарядиться и стать красивее, чем общепризнанная в вашем коллективе красавица, и вы почувствуете, что значит конкуренция.

Даже если дама не подаст виду, что ее это зацепило, она обязательно найдет возможность удержать свои позиции не уступить вам свое место. Некоторые женщины начинают стараться еще больше, а некоторые, помимо усиления ухода, прибегают к недостойным методам (используются разные рычаги, вплоть до сплетен и нелицеприятных отзывов в сторону конкурентки).

Все это происходит не потому, что женщину можно назвать злой и недоброжелательной, это происходит потому, что уход требует огромных энергетических затрат. А когда не остается энергии, женщина чувствует себя измотанной и загнанной в угол. Вот такая она, цена идеала, которая не имеет ничего общего с состоянием счастья.