Страны Африки менее всего виноваты в глобальном потеплении — но страдают от него больше всех

Страны Африки ответственны всего за 4% мировых выбросов углекислого газа, однако именно они несут наибольший ущерб от изменений климата, пишет The Guardian. Согласно исследованию организации Christian Aid, если нынешний уровень выбросов сохранится, то к 2100 году рост ВВП африканских стран упадёт на 64%.



AP

Из-за глобального климатического кризиса темпы роста ВВП стран Африки к концу века снизятся на 64%, даже если миру удастся удержать глобальное потепление на уровне 1,5 °С, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование благотворительной организации Christian Aid. При этом африканские страны несут наименьшую ответственность за изменения климата, отмечает издание.

Согласно исследованию, если использование углеводородов останется на нынешнем уровне, то это окажет сильнейшее воздействие на финансы африканских стран, пишет The Guardian. Среднее падение ВВП стран Африки может составить 34%.

Как отмечает издание, в 54 странах Африки проживает 15% всего населения Земли. При этом на африканские страны приходится менее 4% от общих выбросов углекислого газа. Для сравнения, на Китай и США приходится 27% и 15% соответственно, на ЕС приходится 17%. Однако именно Африка наиболее сильно подвержена последствиям глобального потепления, таким как повышение уровня мирового океана, таяние ледников, засухи, пожары, наводнения и волны экстремальной жары.

«Этот анализ показывает гигантский ущерб, который изменение климата наносит экономическому развитию Африки. Более того, эти цифры могут быть не самыми радикальными оценками», — приводит издание слова экономиста Марины Андриевич.

Только за этот год наводнения уничтожили 200 тыс. домов в Нигерии, пишет The Guardian. Согласно отчёту ООН, опубликованному на прошлой неделе, выделяемые международные средства помощи многократно меньше тех сумм, которые реально необходимы.

«Эти страны меньше всего ответственны за изменение климата — и тем не менее они сталкиваются с ужасными экономическими последствиями из-за других. Вот почему изменение климата несёт с собой несправедливость», — приводит издание слова директора мозгового центра Power Shift Africa Мохаммеда Эдоу.