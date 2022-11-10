Результаты американских выборов ставят под угрозу поддержку Украины

Результаты промежуточных выборов могут иметь серьёзные последствия для американской политики по важнейшим глобальным вопросам, включая долговременную военную и экономическую помощь Киеву. Как пишет The New Statesman, разобщённая и всё более поляризованная Америка, которая замыкается внутри себя и начинает заниматься собственными проблемами, будет в меньшей степени способна уделять внимание важнейшим внешнеполитическим вопросам, что должно вызвать обеспокоенность у сторонников Украины и других стран, которые также зависят от гарантий безопасности со стороны США.



AP

Во время промежуточных выборов во вторник главным вопросом для избирателей была не внешняя политика, на первом плане были опасения по поводу роста инфляции, прав на аборты, образования и даже будущего демократии в США. Однако, как пишет The New Statesman, результаты могут иметь серьёзные последствия для американской политики по важнейшим глобальным вопросам, включая долговременную военную и экономическую помощь Украине.

Как отмечает автор материала, на момент написания данной статьи результаты выборов свидетельствуют о том, что, хотя для демократов ночь была не такой катастрофической, как предсказывали некоторые, республиканцы находятся на пути к возвращению палаты представителей под свой контроль. А это означает, что, по крайней мере, в течение двух лет правительство будет разобщено из-за разногласий, а палата будет резко выступать против повестки дня президента Джо Байдена. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти уже предупредил, что в случае победы его партии карт-бланша для Украины не будет.

«Думаю, что люди будут жить в состоянии рецессии, и они не собираются выписывать Украине чек без указанной суммы, карт-бланш, — заявил Маккарти 18 октября. — Они просто не будут этого делать».

В то же время другие высокопоставленные республиканцы поспешили пойти на попятную и отказаться от его заявлений. Майк Маккол и Майк Роджерс, которые, скорее всего, возглавят в палате представителей, контролируемой республиканцами, новые комитеты по иностранным делам и вооружённым силам, заявили, что существует твёрдая двухпартийная готовность поддерживать нынешний уровень помощи Украине. Как заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, Киеву следует оказывать ещё большую поддержку. При этом он заявил, что слова Маккарти были вырваны из контекста и что тот просто призвал к более тщательному изучению пакетов помощи.

Однако в крайне правом крыле партии всё более скептически относятся к вопросу важности поддержки Украины.

«При республиканцах ни один пенни больше не пойдёт на Украину, — пообещала во время предвыборного митинга конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, которую во вторник переизбрали. — Самое важное — наша страна».

Такер Карлсон с телеканала Fox News, который ведёт самую популярную в стране новостную программу на кабельном телевидении, неоднократно ставил под сомнение позицию США по отношению к этому вооружённому конфликту и с пренебрежением отзывался о правительстве Владимира Зеленского. Джей Ди Вэнс, победивший на промежуточных выборах в сенат в штате Огайо, ранее призывал США прекратить оказывать помощь Украине.

Возвращение Дональда Трампа, который перед промежуточными выборами провел ряд митингов и может объявить о своём участии в президентских выборах в 2024 году на следующей неделе, только подстегнёт призывы к проведению внешней политики, основанной на принципе «Америка прежде всего», и может поставить под угрозу долгосрочную поддержку Украины. Ведь именно Трамп в 2019 году приостановил военную помощь Украине, что повлекло за собой его первый импичмент.

К тому же будут иметь место бесконечные расследования, которые, как можно ожидать, в течение следующих двух лет будет проводить новая палата представителей, контролируемая республиканцами, и балансирование на грани возможного из-за потолка федерального долга. Всё это не означает, что поддержка Украины будет сокращена в ближайшей перспективе. Фактически, скорее всего, демократы в ближайшие месяцы быстро «протащат» дополнительное финансирование, пока они еще контролируют обе палаты конгресса. Но долгосрочные перспективы более неопределённы.

«Разобщённая и всё более поляризованная Америка, которая замыкается внутри себя и начинает заниматься собственными проблемами, будет в меньшей степени способна уделять внимание важнейшим внешнеполитическим вопросам. Это должно вызвать обеспокоенность у сторонников Украины и других стран, которые также зависят от гарантий безопасности со стороны США», — заключает автор материала.