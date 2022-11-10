Дочь Мадонны Лурдес Леон записала свой дебютный музыкальный альбом

Модель и танцовщица Лурдес Леон, дочь певицы Мадонны, выпустила свой первый мини-альбом “Go”. Напомним, что девушка выступает не под собственным именем, а под псевдонимом Lolahol. EP появился на различных стриминговых площадках, включая Apple Music. В мини-альбом вошли пять композиций, в том числе вышедший в августе этого года сингл “Lock & Key” и клип на него.

Вместе с пластинкой Lolahol опубликовала клип на трек “Cuntradiction”, режиссером которого стала Анна Поллак. В нем 26-летняя певица появляется в здании конюшни, танцует на чердаке постройки и на территории конного манежа, а также предстает в откровенных нарядах верхом на белой лошади и лежа на столе, полном угощений.

Видео опубликовали на YouTube-канале музыкального лейбла Chemical X Records, отвечающего за релиз дебютного EP. Обложку альбома “Go” создала Индиана Пиорек при участии Генри Чесли и Тринити Выгорски. Выгорски выступила исполнительным продюсером и креативным директором пластинки. Также в работе над EP участвовали Тони Сельцер, Shlohmo, Кири Стенсби и Джо ЛаПорта.

Лурдес родилась в 1996 году от отношений Мадонны и ее 55-летнего личного тренера по имени Карлос, с которым поп-королева познакомилась в 1994-м. В 1997 году они расстались после трех лет отношений. В то время ходили слухи, что Мадонна и Карлос были помолвлены, однако эти домыслы так и не подтвердились.