 

Константин Крюков, Лукерья Ильяшенко, Самира Мустафаева и другие на премьере сериала “Онлайф”

10.11.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне в московском ресторане Blanc состоялась вечеринка по случаю премьеры нового молодежного сериала “Онлайф”. Мероприятия посетили главные звезды шоу Константин Крюков и Лукерья Ильяшенко, а также гимнастка Самира Мустафаева, музыкант Антон Лаврентьев, актеры Данила Якушев, Снежана Самохина, Анна Чурина, Александра Власова, Виктория Клинкова, Катя Кабак и многие другие. Помимо стандартной программы развлечений гостям было предложено собрать коллективную карту желаний и сделать психологический портрет в мобильной фотостудии. 

Новое шоу “Онлайф” – продолжение популярного сериала “Инсталайф” о пяти виртуальных подругах, которые на этот раз решают сделать свою жизнь счастливой в реальности, а не только в социальных сетях. Сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER с сегодняшнего дня.

Константин КрюковЛукерья ИльяшенкоСамира МустафаеваАнтон ЛаврентьевДанила Якушев со спутницейСнежана СамохинаАнна ЧуринаКатя КабакАлександра Власова Виктория Клинкова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10.20 / Версия: «Оргию Трампа в Москве» придумал выходец из СССР

18.02.22 / Вышел первый трейлер фильма “Элвис” с новым бойфрендом Кайи Гербер в главной роли

26.05.22 / Мнение: В ближайшей перспективе Европе придется платить Путину за газ

28.04.22 / Мнение: Евросоюз выбрал позор

20.05.21 / Скандалы: Канализационные трубы могут утопить страну

25.10.22 / Обновленный купе-кроссовер GEELY Tugella появился у дилеров в РФ в октябре 2022 года

02.07.22 / Планы Лондона вернуть госслужащих в офисы напоролись на дефицит рабочих столов

21.07.21 / МЧС начнёт рассылать смс-сообщения с информацией о помощи другим странам

21.03.22 / На каждую измену есть причина – Личное мнение

14.03.21 / Тина Реш – девушка, вокруг которой летали тарелки и телефоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика