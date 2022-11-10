Константин Крюков, Лукерья Ильяшенко, Самира Мустафаева и другие на премьере сериала “Онлайф”

Накануне в московском ресторане Blanc состоялась вечеринка по случаю премьеры нового молодежного сериала “Онлайф”. Мероприятия посетили главные звезды шоу Константин Крюков и Лукерья Ильяшенко, а также гимнастка Самира Мустафаева, музыкант Антон Лаврентьев, актеры Данила Якушев, Снежана Самохина, Анна Чурина, Александра Власова, Виктория Клинкова, Катя Кабак и многие другие. Помимо стандартной программы развлечений гостям было предложено собрать коллективную карту желаний и сделать психологический портрет в мобильной фотостудии.

Новое шоу “Онлайф” – продолжение популярного сериала “Инсталайф” о пяти виртуальных подругах, которые на этот раз решают сделать свою жизнь счастливой в реальности, а не только в социальных сетях. Сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре PREMIER с сегодняшнего дня.

Константин Крюков Лукерья Ильяшенко Самира Мустафаева Антон Лаврентьев Данила Якушев со спутницей Снежана Самохина Анна Чурина Катя Кабак Александра Власова Виктория Клинкова