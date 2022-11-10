 

Блестки, кружева и деним: Кэти Перри и Джессика Честейн на премии CMA Awards

10.11.2022, 12:58, Разное
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Поп-певица Кэти Перри и голливудская актриса Джессика Честейн, определенно, стали самыми стильными гостями минувшей 56-й церемонии награждения Country Music Association Awards. Звезды появились на мероприятии в совершенно полярных образах, каждый из которых заслуживает отдельного разбора.

38-летняя Кэти Перри вышла на красную ковровую дорожку в необычном вечернем платье из светло-голубого денима с корсетом и глубоким вырезом от британского бренда Marques Almeida. Джинсовый наряд певица дополнила многослойным бриллиантовым чокером и массивными серьгами, а также остроносыми лодочками в стразах. 

Обладательница премии “Оскар”, 45-летняя Джессика Честейн, выбрала роскошное ярко-синее платье Gucci, расшитое черными кружевами и пайетками. Кстати, этот наряд идеально контрастировал с ярко-рыжими волосами актрисы. Вечерний образ актриса завершила изящными бриллиантовыми сережками.

Напомним, что премия CMA Awards существует с 1967 года и присуждается артистам за выдающиеся достижения в области музыки кантри. В разные годы ее лауреатами становились супруг Николь Кидман, музыкант Кит Урбан, супруг Гвен Стефани Блейк Шелтон, певицы Тейлор Свифт и Шанайя Твейн и другие.

Джессика Честейн и Майкл Шэннон


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