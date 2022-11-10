Дмитрий Анохин в шоу «Влюбись, если сможешь» рассказал Хилькевич о своих чувствах

Дмитрий Анохин нашел новую пассию в шоу «Влюбись, если сможешь». Селебрити расстался с Алиной Рюмшиной и пояснил о своих чувствах Анне Хилькевич.

В реалити «Влюбись, если сможешь» произошел серьезный поворот, одна из самых популярных пар проекта рассталась. Дмитрий Анохин и Алина Рюмшина, за развитием любовных отношений на канале ТНТ следила вся страна, расстались. Вероятно, поводом для этого стало поведение девушки, в предыдущем выпуске устроившей истерику рязанскому ведущему мероприятий и бизнесмену.

Тем не менее, многие зрители считают теперь именно Дмитрия Анохина кандидатом на вылет из программы. Согласно правилам шоу, все участники живут на комфортабельной вилле и проходят различные проверки и испытания. Их задача – найти идеального партнера, однако получения денежного приза ставит под сомнение искренность чувств парней и девушек. Выиграть сможет только те «влюбленные», которые продержатся до конца проекта. Каждую неделю отсеиваются те, кто не смог сформировать пару. При этом всех кандидатов периодически проверяют на детекторе лжи, каждый правдивый ответ повышает шансы на выигрыш в конкурсе «Влюбись, если сможешь».

Ведут столь интригующее шоу, а также проверяют искренность намерений участников Марина Кравец и Анна Хилькевич. Именно последней Дмитрий Анохин пояснил о своих чувствах после ссоры с Рюмшиной. 36-летняя актриса, напомним, сейчас вместе с мужем бизнесменом Артуром Волковым воспитывает двух дочерей 2015 и 2018 года рождения. Анохин признался ведущей в остывших чувствах к Рюмшиной, которая закатила скандал, узнав о якобы имеющейся у партнера девушке вне телепроекта.

Стало известно даже имя возлюбленной участника «Влюбись, если сможешь», Александра Полэр. Интересно, что признание Анохина, как и его разрыв с Алиной Рюмшиной, были негативно восприняты другими парнями в шоу. Более того, Константин Белов даже начал угрожать своему конкуренту. Сама же Хилькевич не стала комментировать откровения Дмитрия Анохина, однако, как считают многие поклонники передачи, именно он вскоре закончит свое участие в реалити.