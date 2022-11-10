 

Мнение: О надежде «красной» Америки… Позорище?

10.11.2022, 11:50, Разное
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Фото, конечно, под катом. А то вдруг кто имеет привычку читать ЖЖ за чашкой кофе — так ведь и до беды недалеко…

Тем временем, в Америке решается главный для любой страны вопрос — о власти. Кто будет контролировать американский Конгресс ближайшие два года, оставшиеся до президентских выборов. Российскому обывателю это до крайности важно знать. Чтобы делать глубокомысленные выводы планетарного масштаба и космической тупости.

Пока всё складывается так, что… ожидаемый многими в РФ «разгром» демократов — однопартийцев нынешнего президента Джо Байдена — откладывается до 6 декабря. И вообще выходит неубедительным. Палата представителей, возможно, и перейдёт под контроль республиканцев, согласно многолетней политической традиции, но с очень «шатким» большинством. Сенат — всё ещё «фифти-фифти». И это неважнецкая новость для бывшего президента США от Республиканский партии Дональда Трампа, не скрывающего своих властных амбиций с прицелом на 2024 год. Однопартийцы начинают считать его обузой и подыскивать замену.

Один из кандидатов — 44-летний Рон ДеСантис, только что триумфально переизбравшийся на губернаторский пост во Флориде. Он получил на 20% голосов больше, чем соперник-демократ. Это относительно новое лицо на американской политической сцене. В палату представителей он впервые избрался еще 10 лет назад, в возрасте 34 лет, однако на федеральном уровне он оставался практически неизвестен до своей первой победы на губернаторских выборах в 2019 году. Зато на посту губернатора снискал себе популярность далеко за пределами штата. И у него большой плюс: теле- и фотогеничность 80-го уровня. Идеал политика для консервативной Америки.

Другая надежда GOP — политик «с опытом», 51-летний Тед Круз, бессменный сенатор #США от штата Техас с января 2013 года. Он уже выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, но уступил Дональду Трампу. Теперь, если боссы партии пожелают, может взять реванш. Но есть нюанс.


Было — стало

Слева фото 2016 года, справа — сделанное совсем недавно. Да, Тед Круз — латиноамериканец. Но это же не повод так распускаться!

Или это #власть так меняет человека?

PS А «на десерт» — не утративший ни джоуля энергии, ни капли формы Дональд #Трамп. Хоть лояльное демократам CNN и постаралось выставить его в максимально невыгодном — «жёстком» — свете.

Чьи шансы вам кажутся выше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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