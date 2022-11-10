Le Figaro – с помощью новой стратегической доктрины Макрон подготовит французов к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить новую доктрину национальной стратегии, в которой будут перечислены основные задачи страны для защиты своих интересов, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, документ был разработан в срочном порядке с целью извлечь уроки из конфликта на Украине. С помощью этого текста глава государства хотел бы заставить сограждан осознать, что безопасность — это дело всей нации, отмечает издание.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится презентовать новую доктрину национальной стратегии, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, разработанный в срочном порядке с целью извлечь уроки из конфликта на Украине документ станет первым шагом к обсуждению грядущего закона о военном планировании с 2024-го по 2030 год. Однако подспудно доктрина также призвана подготовить общественное мнение к возможности войны, пишет газета.

Доктрина национальной стратегии 2022 года станет продолжением текста 2017 года и его «обновления» 2021 года. В документе перечислены десять стратегических целей Франции для защиты своих интересов: от сохранения надёжных средств сдерживания до укрепления устойчивости государства. Третья цель касается военной экономики. Хотя о «всеобщей милитаризации» речь не идёт, глава государства хотел бы заставить сограждан осознать, что безопасность — это дело всей нации, отмечает издание.

Что касается вооружённых сил, им нужно будет подготовиться и «скорректировать свои слабые места», говорится в документе. «Франция должна переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка, о котором свидетельствует, в частности, конфликт на Украине», — говорится в версии текста, с которой ознакомилась Le Figaro. Этот контекст ставит под вопрос нынешнюю модель французских вооружённых сил, разработанную преимущественно для экспедиционных миссий. Новая модель в 2030 году должна будет «предоставить Франции возможности противостоять возможному возобновлению межгосударственных конфликтов высокой интенсивности и гибридным стратегиям, применяемым нашими конкурентами», говорится в документе. Она будет основываться на трёх столпах: ядерном сдерживании, гарантирующем защиту важнейших интересов Франции, обычных вооружениях и мобилизации общества на «взаимную поддержку» вооружённых сил и нации.

При этом в доктрине не указывается путь и варианты, которые Франция выберет для достижения этой цели, отмечает газета. «Документ чрезвычайно амбициозный, но не соответствует нашим средствам», — сетует один из парламентариев.

«Европейская стратегическая автономия» по-прежнему входит в число основных целей Франции. Как напоминает издание, Макрон выдвинул эту идею в начале своего первого срока. Сегодня он, кажется, защищает её в полном одиночестве, отмечает газета.

Доктрина также уделяет особое внимание вопросу о союзах, в особенности Североатлантическому альянсу. «Рост риска возникновения конфликтов и быстрое расширение сфер конфронтации подтверждают необходимость стратегических союзов и принципа солидарности, который их формирует», — говорится в тексте. Расширение круга интересов Франции по всему миру, а также разнообразие зон возможного военного вмешательства в случае кризиса «подчёркивают огромную трудность для Франции в решении всех проблем в одиночку», акцентирует доктрина. Франция, обещает быть «образцовым союзником», однако не отказывается от стремления быть «силой установления равновесий», пишет газета.