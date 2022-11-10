France 3 – трубочисты нарасхват — французы готовятся топить дома дровами

Во Франции резко подскочил спрос на услуги трубочистов: рост цен на электроэнергию заставляет всё больше французов переходить на отопление дровами, передаёт France 3. Многие признаются, что опасаются перебоев с газом и электричеством, поэтому заранее готовятся к такому развитию событий.

БЁНУА ПАРЖЁМЕН, трубочист компании B.P.E. SARL: Нет места для прямого доступа.

Сейчас услуги Бёнуа Паржёмена идут нарасхват. Портфель заказов этого трубочиста из Безансона забит до конца года. Работа продолжается с 9 часов утра до 19 часов вечера — он обслуживает по 15 человек в день без перерыва на обед.

БЁНУА ПАРЖЁМЕН: К нам уже обратилось на 30 процентов больше клиентов, чем в прошлом году. В сентябре, октябре и ноябре спрос стал особенно головокружительным.

На фоне роста цен на электроэнергию всё больше его клиентов переходят на отопление дровами. Хозяин этого дома до недавнего времени использовал камин как дополнение к бойлеру на топливе.

ХОЗЯИН ДОМА: Мы изменим привычки: немного увеличим расход дров, чтобы попытаться сократить расход топлива.

Даже в Париже всё больше жителей начинают отапливать своё жильё дровами и вызывают трубочистов, которые тут тоже загружены работой.

СОТРУДНИК КОМПАНИИ: Много вызовов для чистки дымохода и несколько — для чистки бойлера.

Этот парижский подрядчик объясняет такое пристрастие к дровам главным образом опасениями, что без них не получится отапливать жильё всю зиму.

КРИСТИАН БРУСТ, управляющий компанией Au Ramonage d’Antan: Мы перегружены работой, так что могу записать только на конец месяца. К нам обращаются люди, которые не привыкли использовать дрова, но они нам открыто говорят, что опасаются перебоев с газом или электричеством, поэтому на всякий случай готовятся.

Несмотря на рост цен на древесину, такой способ отопления позволяет на 30 процентов сократить расходы по сравнению с газом и на 50 процентов — по сравнению с жидким топливом.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2022 года.