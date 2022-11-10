 

Дженнифер Энистон впервые рассказала об ЭКО и неудачных попытках забеременеть

10.11.2022, 11:35, Разное
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Дженнифер Энистон считается одной из самых привлекательных голливудских актрис, и на ее счету не один громкий роман и не одно большое достижение в киноиндустрии, однако многие СМИ и интернет-пользователи акцентируют внимание на том, что у нее до сих пор нет детей. Актриса снялась на обложку нового и последнего печатного номера американского бьюти-журнала Allure и дала большое интервью, в котором откровенно рассказала о многочисленных, но безуспешных попытках зачать малыша, а также о своем отношении к этому.

В свои 30-40 лет я пережила очень тяжелый период. Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Все эти годы, годы и годы спекуляций. Это было действительно тяжело. Я проходила ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я прилагала все усилия. Я все отдала бы, если бы кто-то сказал мне: “Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение”. Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел, – с сожалением заключила Энистон.

Впрочем, актриса призналась, что смирилась с бездетностью и ни о чем не сожалеет. Однако Дженнифер по-прежнему возмущает тот факт, что некоторые считают, что Брэд Питт порвал с ней именно из-за этого.

Не дай бог женщина успешна и не родит ребенка. Якобы причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Абсолютная ложь! На данный момент мне нечего скрывать, – сказала она.

Напомним, что месяц назад Дженнифер Энистон заметили в компании другого бывшего мужа, актера Джастина Теру. Они вместе с друзьями ужинали в ресторане израильской кухни Laser Wolf в Филадельфии. Отметим, что Энистон и Теру почти не пересекались с момента расставания в 2018 году, поэтому их совместный выход стал для поклонников настоящим сюрпризом.

А недавно коллега Энистон по культовому ситкому “Друзья” Мэттью Перри выпустил откровенные мемуары, в которых признался, что был влюблен в актрису на протяжении многих лет и ужасно страдал от неразделенных чувств.


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