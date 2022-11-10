 

Линдси Лохан впервые вышла на красную дорожку с супругом Бадером Шаммасом

10.11.2022, 11:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера рождественского ромкома “Влюбиться в Рождество” с 36-летней Линдси Лохан в главной роли. Отметим, что для актрисы это первый в карьере проект Netflix. На мероприятии Линдси появилась не одна — ее сопровождал супруг, арабский финансист Бадер Шаммас, с которым она вышла в свет впервые. До этого момента пара ни разу не появлялась на публике — они ведут тихую и размеренную семейную жизнь в Дубае и предпочитают держаться подальше от любопытных глаз.

На премьере Линдси блистала в полупрозрачном кутюрном платье Valentino, расшитом бисером и цветочными аппликациям. Вечерний образ актриса завершила золотистыми босоножками на платформе и изящной сумочкой Chanel в тон. Стилизовал образ самый популярный сегодня стилист в Голливуде Ло Роуч, который одевает Зендаю и другие звезд, а на днях получил приз «Стилист года» на премии CFDA.

Помимо супруга поддержать Линдси приехали и ее ближайшие родственники — сестра Алиана и братья Майкл и Коди Лохан, с которыми актриса очень дружна.

Линдси с родными братьями и сестрой

Отметим, что вместе с новым фильмом Линдси Лохан вернулась не только в кино, но и в мир музыки. В начале ноября она представила кавер на рождественский хит “Jingle Bell Rock”. Кстати, эту же песню актриса исполнила 18 лет назад в культовой молодежной комедии “Дрянные девчонки”.

Напомним, что за Бадера Шаммаса Линдси тайно вышла замуж в июле этого года. О помолвке стало известно осенью 2021-го. До этого влюбленные были знакомы минимум два года. Впервые их заметили в общей компании на фестивале в Дубае в 2020 году. Для Лохан этот брак стал вторым. Она была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, но разорвала отношения в 2015-м. 

Фильм “Влюбиться в Рождество” выходит на Netflix сегодня, 10 ноября.

Линдси с мужем


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Результаты исследования: умеренная форма COVID-19 вызывает стойкую защиту от антител

21.02.22 / С 2023 года для поступления в МГИМО потребуется справка о наличии судимости

01.06.22 / Скандалы: «Золотая» схема с фруктами

27.09.22 / Смольный сделал из совещания по частичной мобилизации мероприятие «для галочки»

10.12.20 / The Insider: Дочь Сергея Кириенко имеет французское гражданство

15.02.22 / Певец Максим Леонидов пояснил, почему женится только на актрисах

10.04.22 / Гороскоп на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

10.09.21 / Streetstyle: большое возвращение чайных платьев. Что будет в моде в осеннем сезоне

05.07.21 / 75 тонн золота незаконно ввезено в Турцию

18.05.21 / Dabbel получает 4,4 миллиона долларов на сокращение выбросов CO2 за счет автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonlin[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика