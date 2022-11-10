Линдси Лохан впервые вышла на красную дорожку с супругом Бадером Шаммасом

Накануне в Нью-Йорке состоялась премьера рождественского ромкома “Влюбиться в Рождество” с 36-летней Линдси Лохан в главной роли. Отметим, что для актрисы это первый в карьере проект Netflix. На мероприятии Линдси появилась не одна — ее сопровождал супруг, арабский финансист Бадер Шаммас, с которым она вышла в свет впервые. До этого момента пара ни разу не появлялась на публике — они ведут тихую и размеренную семейную жизнь в Дубае и предпочитают держаться подальше от любопытных глаз.

На премьере Линдси блистала в полупрозрачном кутюрном платье Valentino, расшитом бисером и цветочными аппликациям. Вечерний образ актриса завершила золотистыми босоножками на платформе и изящной сумочкой Chanel в тон. Стилизовал образ самый популярный сегодня стилист в Голливуде Ло Роуч, который одевает Зендаю и другие звезд, а на днях получил приз «Стилист года» на премии CFDA.

Помимо супруга поддержать Линдси приехали и ее ближайшие родственники — сестра Алиана и братья Майкл и Коди Лохан, с которыми актриса очень дружна.

Линдси с родными братьями и сестрой

Отметим, что вместе с новым фильмом Линдси Лохан вернулась не только в кино, но и в мир музыки. В начале ноября она представила кавер на рождественский хит “Jingle Bell Rock”. Кстати, эту же песню актриса исполнила 18 лет назад в культовой молодежной комедии “Дрянные девчонки”.

Напомним, что за Бадера Шаммаса Линдси тайно вышла замуж в июле этого года. О помолвке стало известно осенью 2021-го. До этого влюбленные были знакомы минимум два года. Впервые их заметили в общей компании на фестивале в Дубае в 2020 году. Для Лохан этот брак стал вторым. Она была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, но разорвала отношения в 2015-м.

Фильм “Влюбиться в Рождество” выходит на Netflix сегодня, 10 ноября.

Линдси с мужем