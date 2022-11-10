Нетаньяху решил провести ревизию израильских паспортов, выданных российским артистам

Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерении детально изучить правомочность выдачи гражданства страны отдельным гражданам РФ. Глава нового правительства получил документальные подтверждения того, что отдельные россияне сфальсифицировали личные сведения ради паспорта.

В интервью местным СМИ он уточнил: речь идёт о деятелях кино, телевидения или шоу-бизнеса.

«Многие известные россияне подали документы на израильское гражданство, как репатрианты. Но они не являются этническими евреями в сколь-нибудь значимой доле, судя по их родословным. В таком случае их гражданство должно быть аннулировано, а имущество изъято в пользу Израиля», – пояснил Нетаньяху.

В числе попавших под подозрение таблоиды выделяют Аллу Пугачёву, Максима Галкина и Семёна Слепакова – они оказались этническими русскими. Также речь идёт о белорусе Андрее Макаревиче, немцах Иване Урганте и Романе Юнемане, и других российских знаменитостях. Они смогут оформить вид на жительство и зарегистрироваться в качестве нерезидентов.

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