Мнение: Херсонский цугцванг

Для главы СКР Александра Бастрыкина возникла очень скверная ситуация. Из-за Херсона.

Не нужна и лупа, видно невооруженным глазом, что все, кто сегодня критикуют Шойгу и Суровикина за оставленный Херсон, совершают уголовно-наказуемое деяние, ответственность за которую предусмотрена статьей 280.3 УК РФ –«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

А это до 5 лет колонии.

Но с другой стороны, УК сегодня резиновый, там есть и статья 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», предусматривающей до 10 лет колонии.

После включения Херсонской области Украины в состав России, оставление Херсона – это то самое «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». И если следовать букве закона, Бастрыкин обязан возбудить уголовное дело в отношении полководцев Шойгу и Суровикина. Очевидно, что никакого уголовного дела в отношении генералов не будет. Но… осадок останется.

Если эта ситуация для Бастрыкина не цугцванг – что это такое?

Фотография отсюда

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