Мнение: О сдаче Херсона

«Ни одного поста не должно считать крепостью… нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю. Напротив того, в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери. Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима: нередко один человек дороже самого поста». Александр Суворов. «Наука побеждать».

Вы уже знаете новости. Сергей Шойгу приказал отвести войска за Днепр и сдать врагам Херсон. Теперь наша оборона на этом участке фронта пойдёт по левому берегу Днепра.

Причин у столь сложного решения несколько.

Первое. С сентября ничего принципиально не изменилось — у бандеровцев всё ещё численное преимущество. Собственно, наш президент потому-то и принял решение о частичной мобилизации, что стало ясно — маленькими силами выполнить задачи спецоперации невозможно. Большая часть мобилизованных пока что находится на тренировочных полигонах, до линии фронта ещё не дошла. Следовательно, в ноябре у врагов остаётся ещё открытым окно возможностей, они могут наступать.

Второе. Если Россия слабо зависит от внешнего пиара, то для бандеровской Украины пиар — как воздух. Красивая картина в СМИ необходима Владимиру Зеленскому, чтобы получать от США нужные ему для продолжения войны ресурсы. Также Киев может позволить себе «роскошь» бросать пушечное мясо в бой, как юниты в компьютерной игре. Получается что-то типа покупки.

— Паны генералы, из Вашингтона требуют побед. Во сколько нам обойдётся захватить вот этот городок?

— Господин Зеленский, в ходе штурма мы потеряем столько-то техники и столько-то десятков тысяч убитыми.

— Да вроде и дёшево получается. Приступайте.

Россия подобные «покупки» позволить себе не может, так что наши командующие предпочитают в невыгодной для нас ситуации беречь силы, отводить войска, причём не в формате панического отступления, а заранее, в организованном порядке. Минусы такой тактики, — торжествующий визг во вражеских СМИ и жалобные стенания псевдопатриотических блогеров в Телеграме, — для России не столь существенны.

Третье. Над Херсоном по-прежнему нависает угроза затопления. Если бандеровцы подорвут плотину Каховской ГЭС, через два часа цунами будет уже в Херсоне. С одной стороны, плотина прочная, подорвать её сложно. С другой стороны, сложно — не значит невозможно, сложно — значит дорого. Кроме того, бандеровцы могут манипулировать попуском воды из водохранилищ. Цитирую из доклада командующего Сергея Суровикина министру обороны:

Если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра.

Полагаю, наши военные решили, что рисковать изоляцией наших войск смысла нет.

Четвёртое. Только что закончились большие выборы в США. Однако если бы Россия отвела войска до выборов, Демпартия могла бы разыграть комбинацию с грязной ядерной бомбой. Американцы приказали бы президенту Зеленскому взорвать ядерную бомбу где-нибудь на территории бандеровцев, а потом заявили бы в СМИ: «смотрите, русских выбили из Херсона, и они от отчаяния применили ядерное оружие». На поднявшейся пиар-волне демократы получили бы преимущество на выборах в Сенат. На выборах демократы с республиканцами шли голова к голове, так что ядерной провокации демократам, пожалуй, хватило бы для победы.

Сейчас всё, момент упущен. Если ястребы взорвут ядерную бомбу завтра, они только проиграют, так как дадут тем самым своим политическим противникам веский аргумент за скорейшее прекращение поддержки Украины. Нет смысла провоцировать медведя, если главный приз за успех — глобальная ядерная война.

В общем, сдача Херсона меня огорчила, но не удивила. Теперь нам остаётся подождать примерно месяц, покуда мобилизованные не доберутся до фронта, существенно изменив тем самым баланс сил. Полагаю, в декабре мы снова будем читать хорошие новости с Украинского фронта. Также, полагаю, на днях начнутся массированные авиаудары по инфраструктуре Украины — может быть, наши военные будут выключать бандеровцам железную дорогу, чтобы осложнить им снабжение войск.

PS. Вот, кстати, методичка ЦИПсО по отработке темы Херсона (ссылка). Уверен, сейчас мы увидим эти тезисы в комментариях.