 

У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы

10.11.2022, 11:00, Разное
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В день выхода сериала в жизни Морозовой и Лаврика случилось важное событие – они выпустили первый совместный сингл “Красная Шапочка”.

История данного фита началась с интересного
инфоповода. Когда на розовой дорожке музыкальной премии RU.TV Саша Морозова появилась в компании бывшего игрока ФК “Спартака” Марк Лаврик, пресса стала наперебой писать о будущем зяте Славы. Тогда же Саша Морозова поспорила со знаменитой матерью, что даже футболист сможет записать трек и не
обязательно для обладать слухом и голосом. В итоге девушка спор выиграла – Лаврик отлично справился со своей задачей и
трек получился легким и задорным.

“Наше знакомство с Сашей было забавным, – рассказал “Дни.ру” Лаврик. – Я ехал по Третьему Транспортному Кольцу Москвы и увидел девушку, у которой лопнуло на машине колесо. Я остановился, позвонил в сервис и пока ждали помощь, разговорился с ней. Рассказал, что снимаю социальные ролики, работаю блогером. А она сказала, что певица”.

“Они сошлись. // Волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень. // Не столь различны меж собой…”, – как писал Александр Пушкин в “Евгении Онегине”. “Я долгое время не знал, кто у нее мама, – признается блогер. – А потом увидел ее страничку в соцсетях и понял, чья она дочь. С мамой Саши мы пока лично не знакомы – она много работает”.

Что же известно о потенциальном зяте Славы? “Я родом из Хабаровска, занимался профессионально футболом, – сообщил Лаврик. – В 15 лет меня позвали в московский клуб “Спартак” и так оказался в Москве”.

Впрочем, сам Марк пока о возможном романе с наследницей звезды говорит: “У нас с Сашей здорово получается дружить”. Но когда узнал, что у нее богатая мама, рассмеялся: “Возьмем на заметку!”


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