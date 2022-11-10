Как сэкономить на покупке недвижимости: мнение эксперта

Покупка недвижимости

— серьезный финансовый шаг, требующий тщательной подготовки. Эксперты советуют

не торопиться с покупкой и попробовать самостоятельно снизить цену на выбранный

объект. Инвестор Татьяна Волкова назвала несколько эффективных способов сэкономить

при покупке недвижимости.

Во-первых, нужно

торговаться, поскольку сейчас на рынке спрос гораздо ниже предложения. Эксперты зафиксировали

рост предложения на целых 20% в Москве. Один клиент может рассматривать сразу

несколько объектов. Узнав об этом, продавец будет более заинтересован в

снижении цены.

Кроме этого, апеллируйте

к недостаткам вокруг жилья: удаленность транспорта, отсутствие социальных объектов

и др.

Во-вторых, имеет

смысл провести тщательный осмотр и выявить проблемные места квартиры. Так из

цены объекта можно вычесть сумму для компенсации недочетов.

Еще эксперт

советует изучить все процентные ставки на рынке, если жилье приобретается в

ипотеку. Даже небольшая разница в 0,5% сыграет большую роль в итоговой сумме

кредита.

При покупке

квартиры также появляется возможность для налогового вычета — 13%. О нем не

стоит забывать при оформлении годовых документов.