 

Актер из «Ментовских войн» приехал отдохнуть на горный алтайский перевал

10.11.2022, 10:44, Разное
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Популярный актер, звезда «Ментовских войн», отправился на отдых в горный Алтай. Вместе с ним на знаменитый Семинский перевал приехала и Аглая Шиловская.

Перевал в горах Алтая известен не только любителям скалолазания, но и поклонникам кино. Именно здесь в минувшем году снимались эпизоды для российской картины «Бешенство» с Серебряковым, Ткачуком и Дроновым в главных ролях. Фильм должен выйти в прокат в РФ уже в следующем году. На днях отдохнуть сюда прибыл один из актеров сериала «Ментовские войны». Вместе с ним в суровый регион прибыла и 29-летняя актриса Аглая Шиловская.

До сих пор после съемок в горах остался стоять небольшой домик, который служил декорацией. Отдыхая на Семинском перевале, можно наблюдать не только локации киноленты, но и прекрасные пейзажи. Аглая Шиловская уже несколько дней отдыхает здесь вместе с Александром Устюговым.

Следует отметить, что после развода с 2015 году с Яниной Соколовской 46-летний Александр Устюгов одинок. Брак с Анной Озар, дочери известного предпринимателя, продержался лишь три месяца. Исполнитель роли Шилова в «Ментовских войнах» также играет в театре и профессионально занимается музыкой. Его дочери Евгении в этом месяце исполнится 16 лет. Аглая Шиловская незамужем, ранее Аглая СМИ приписывали ей роман с актером Иваном Стебуновым, вместе они снимались в фильме «Моя безумная семья». Однако позже сама селебрити опровергла подобные слухи. Также в прессе сообщалось о вероятной любви актрисы и Федора Воронцова, которого она даже называла иногда своим женихом. Пять лет назад журналисты и блогеры сообщали об их свадьбе. Какой характер отношений Шиловской с Устюговым, пока остается только догадываться.


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