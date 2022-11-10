Продюсер Дзюник рассказал о сложном характере Сергея Лазарева

Продюсер Леонид Дзюник пояснил о сложностях работы с Сергеем Лазаревым. Как оказалось, у певца очень тяжелый характер, что неоднократно приводило к разнообразным эксцессам.

Бывший участник поп-дуэта Smash!! После распада коллектива в 2004 году начал сольную деятельность и добился небывалых высот в карьере. Он дважды участвовал в конкурсе «Евровидение», попав в почетную тройку. Многие воспринимают артиста, как очень культурного, этичного и неконфликтного человека. Однако, по утверждению Леонида Дзюнника, который занимается музыкальным продюссированием, придерживается иного мнения.

Деятель шоу-бизнеса откровенно пояснил о сложном характере исполнителя, из-за чего неоднократно происходили различные конфликты. Так, во время одного из выступлений в Калининграде, Сергей Лазарев без каких-либо причин и объяснений с его стороны, просто покинул сцену. При этом продюсер Дзюник уточняет, что речь идет о ранних годах творчества поп-звезды, когда он еще работал вместе с Владом Топаловым. В такие моменты партнер по бойз-бэнду оставался перед зрителями один, причем он пел дальше всю песню вживую, без фонограммы. Любые попытки организаторов вернуть Лазарева в зал были тщетными, он «в истерике» утверждал, что не может петь.

Подобные скандалы происходили и в других городах, не только в России, но и на Украине и в Узбекистане. Во время гастролей в Ташкенте он и вовсе за 15 минут до выхода на сцену отказался петь. Леонид Дзюник считает Лазарева «человеком-истеричкой», и даже в программе «Ну-ка, все вместе!», в которой артист принимает участие сейчас, продюсер также видит у певца те же черты.

Стоит отметить, что 39-летний Сергей Лазарев до сих пор не женат, в 2-14 и 2018 году он стал отцом. По информации СМИ, сын Никита, родившийся в 2014 году, и дочь Анна 2018 года рождения, появились на свет от суррогатной матери. Причем о своем статусе папы артист заявил спустя более года, в 2016-м и 2019 году, до того времени скрывая наличие наследников.