 

Продюсер Дзюник рассказал о сложном характере Сергея Лазарева

10.11.2022, 10:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Продюсер Леонид Дзюник пояснил о сложностях работы с Сергеем Лазаревым. Как оказалось, у певца очень тяжелый характер, что неоднократно приводило к разнообразным эксцессам.

Бывший участник поп-дуэта Smash!! После распада коллектива в 2004 году начал сольную деятельность и добился небывалых высот в карьере. Он дважды участвовал в конкурсе «Евровидение», попав в почетную тройку. Многие воспринимают артиста, как очень культурного, этичного и неконфликтного человека. Однако, по утверждению Леонида Дзюнника, который занимается музыкальным продюссированием, придерживается иного мнения.

Деятель шоу-бизнеса откровенно пояснил о сложном характере исполнителя, из-за чего неоднократно происходили различные конфликты. Так, во время одного из выступлений в Калининграде, Сергей Лазарев без каких-либо причин и объяснений с его стороны, просто покинул сцену. При этом продюсер Дзюник уточняет, что речь идет о ранних годах творчества поп-звезды, когда он еще работал вместе с Владом Топаловым. В такие моменты партнер по бойз-бэнду оставался перед зрителями один, причем он пел дальше всю песню вживую, без фонограммы. Любые попытки организаторов вернуть Лазарева в зал были тщетными, он «в истерике» утверждал, что не может петь.

Подобные скандалы происходили и в других городах, не только в России, но и на Украине и в Узбекистане. Во время гастролей в Ташкенте он и вовсе за 15 минут до выхода на сцену отказался петь. Леонид Дзюник считает Лазарева «человеком-истеричкой», и даже в программе «Ну-ка, все вместе!», в которой артист принимает участие сейчас, продюсер также видит у певца те же черты.

Стоит отметить, что 39-летний Сергей Лазарев до сих пор не женат, в 2-14 и 2018 году он стал отцом. По информации СМИ, сын Никита, родившийся в 2014 году, и дочь Анна 2018 года рождения, появились на свет от суррогатной матери. Причем о своем статусе папы артист заявил спустя более года, в 2016-м и 2019 году, до того времени скрывая наличие наследников.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Мнение: Знамя Победы над Лисичанском

28.08.22 / PNAS: шмели способны чувствовать боль

20.08.22 / Обыск в резиденции Трампа сделал его ещё популярнее среди республиканцев

17.07.20 / Объявления по всему району и щедрое вознаграждение: Кэти Перри и Орландо Блум просят помочь найти их пропавшую собаку

11.03.21 / “Содержанки”: Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Владимир Мишуков и другие в первом тизере нового сезона

06.03.22 / Есть те, кто режет правду-матку: Евгений Пригожин оценил новую песню Шнурова про иммиграцию российской “элиты”

29.06.22 / Не надейтесь, что это сработает — WP о попытках Запада ограничить цены на российскую нефть

08.02.22 / Мнение: “Теледроид”

28.12.21 / Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

19.10.22 / Мнение: Робот Собянин против Мордора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика